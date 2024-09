Le Nevada rejoint la liste des États utilisant Medicaid pour financer davantage d’avortements

LAS VEGAS — Le Nevada est sur le point de devenir le 18e État à utiliser les fonds de Medicaid pour accroître l’accès à l’avortement pour les femmes à faible revenu.

Le changement est un résultat d’une décision de justice Cela est devenu officiel cette semaine après que le gouvernement de l’État a refusé de faire appel dans les 30 jours suivant la publication d’un avis écrit dans l’affaire qui a conclu que le refus de couverture violait les protections d’égalité des droits adoptées par les électeurs de l’État en 2022. Les responsables du Nevada n’ont pas dit quand la couverture commencera, mais le juge a déclaré que cela ne devrait pas être plus tard que début novembre.

« Les habitants du Nevada qui ont Medicaid comme assurance maladie n’auront plus à craindre d’être obligés de mener une grossesse contre leur gré », a déclaré dans un communiqué Rebecca Chan, avocate du Reproductive Freedom Project de l’ACLU, qui a porté plainte dans cette affaire.

Depuis le La Cour suprême des États-Unis a annulé l’arrêt Roe v. Wade En 2022, la loi a mis fin au droit à l’avortement dans tout le pays, et la question est devenue un champ de bataille juridique et politique. La plupart des États contrôlés par les républicains ont mis en place des interdictions ou des restrictions, dont 14 qui interdisent désormais l’avortement à tous les stades de la grossesse, avec quelques exceptions, et quatre autres qui l’interdisent généralement après environ les six premières semaines de grossesse. La plupart des États dirigés par les démocrates ont pris des mesures pour protéger l’accès à l’avortement.

Le Nevada, avec un gouverneur républicain et une législature contrôlée par les démocrates, a protégé l’accès à l’avortement. Les électeurs de novembre envisageront d’inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État ; si cette loi est adoptée, un deuxième vote aura lieu en 2026.

Outre le fait qu’un État interdise ou restreint l’avortement, un facteur important dans sa disponibilité est de savoir s’il paie les avortements pour celles qui ont une assurance médicale via Medicaid, le programme conjoint État-fédéral pour les personnes à faible revenu.

En vertu d’une loi de 1977, les fonds fédéraux ne peuvent pas servir à financer des avortements, sauf en cas de viol, d’inceste ou lorsque l’avortement est nécessaire pour sauver la vie de la femme enceinte. Mais les États peuvent utiliser leurs allocations pour financer des avortements dans d’autres circonstances.

L’Institut Guttmacher, un organisme de recherche qui soutient le droit à l’avortement, affirme que la plupart des États suivent également la loi fédérale pour les fonds de l’État – ou le font mais avec quelques exceptions supplémentaires.

Mais 17 d’entre eux financent l’avortement sans restriction. Neuf d’entre eux sont sur décision de justice et huit couvrent l’avortement volontaire.

Selon KFF, une association à but non lucratif qui étudie les questions de santé, environ un tiers des femmes américaines âgées de 15 à 49 ans vivent dans des États où l’avortement n’est pas interdit mais où Medicaid ne couvre l’avortement que dans des cas limités. Et environ une femme sur cinq dans ces États bénéficie d’une couverture Medicaid. Les bénéficiaires de Medicaid sont majoritairement des personnes à faible revenu, des Amérindiennes et des Noires.