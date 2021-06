Le Nevada interdit à GRASS de lutter contre la sécheresse et interdit 31% du gazon de Las Vegas comme « non fonctionnel » – RT USA News

Le gouverneur Sisolak a promulgué un projet de loi exigeant l’élimination de l’herbe purement décorative autour de la ville à côté des entreprises, le long des rues et dans les ronds-points d’ici la fin de 2026. La loi permettra à S NV d’économiser environ 9,5 milliards de gallons d’eau par an et ne s’appliquent à l’herbe dans les cours des propriétaires.

– Autorité des eaux du sud du Nevada (@SNWA_H2O) 6 juin 2021