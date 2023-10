Le Nevada doit organiser une primaire présidentielle du GOP, malgré un caucus organisé par le parti deux jours plus tard.

RENO, Nevada (AP) — Le bureau du secrétaire d’État du Nevada organisera une primaire présidentielle pour les électeurs républicains, bien que le GOP du Nevada ait déclaré qu’il honorerait uniquement les résultats du caucus dirigé par son parti pour choisir le candidat républicain à la présidentielle.

Un deuxième candidat républicain à la présidentielle de longue date s’est prononcé vendredi lors du scrutin primaire présidentiel, déclenchant une loi d’État de 2021 qui oblige le bureau du secrétaire d’État du Nevada à organiser une primaire présidentielle pour le parti.

Deux élections présidentielles sont désormais prévues sur trois jours en février, ce qui pourrait entraîner une confusion généralisée parmi les électeurs républicains.

« Je n’ai ni la capacité ni l’opportunité de déterminer quelle loi ou quel règlement je vais suivre », a déclaré le secrétaire d’État du Nevada, Cisco Aguilar. « Ce n’est pas mon travail en tant que régulateur. »

La décision du Parti républicain du Nevada de tenir un caucus malgré la loi de l’État a suscité des critiques – même au sein de ses propres rangs – en raison d’une confusion potentielle des électeurs et des inquiétudes selon lesquelles le parti de l’État tente de faire pencher la balance en faveur de l’ancien président Donald Trump par rapport aux autres candidats. .

Pourtant, les règles du caucus ont été approuvées lors d’un vote par les membres du comité central de l’État parti à la fin du mois dernier.

L’une des règles approuvées par le Parti républicain du Nevada interdit à tout candidat du caucus du 8 février de participer à la primaire organisée par l’État le 6 février, établissant une sorte d’ultimatum pour les candidats républicains qui tentent de choisir entre une primaire purement symbolique. ou un caucus qui, selon beaucoup, penche en faveur de Trump

Le président du Nevada GOP, Michael McDonald, un faux électeur en 2020 qui a tenté de maintenir Trump au pouvoir après sa défaite électorale, a défendu à plusieurs reprises la décision de diriger un caucus et a soutenu que les règles n’étaient pas établies pour profiter à l’ancien président. Il a également critiqué les législateurs de l’Assemblée législative contrôlée par les démocrates du Nevada pour avoir rejeté les lois électorales proposées par le gouverneur républicain Joe Lombardo, en particulier celle qui exige une preuve d’identité dans les urnes, au lieu de simplement lors de l’inscription sur les listes électorales.

« Cela donne à chaque candidat la possibilité de se produire. Il s’agit de faire sortir leurs gens », a déclaré McDonald à propos du caucus dans une interview après que l’État partie a approuvé les règles du caucus le mois dernier. «… Et mon travail, ainsi que mon objectif, est de faire connaître aux candidats tous nos comtés.»

Jusqu’à présent, Trump et l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy sont les deux seuls candidats éligibles au débat à s’engager dans le caucus. Les deux républicains jusqu’à présent présents au scrutin primaire – Heath Fulkerson, résident de Reno et John Castro, résident du Texas – sont des inconnus. Castro a fait la une des journaux pour avoir tenté de poursuivre Trump en justice afin que son nom soit retiré des scrutins primaires dans plusieurs États, dont le Nevada, citant son rôle dans l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. La Cour suprême a déclaré qu’elle ne porterait pas plainte au niveau fédéral.

Le reste des campagnes n’a pas annoncé à quel concours de nomination ils participeraient. Mais Never Back Down, un Super PAC soutenant le gouverneur de Floride Ron DeSantis, a retiré ses heurtoirs du Nevada et d’autres États – une décision que le fondateur du super PAC, Ken Cuccinelli. Cela a été motivé par les plans du caucus du Nevada GOP.

Le caucus demande également une identification des électeurs, des bulletins de vote papier et un vote uniquement le jour même. Les lois électorales du Nevada, utilisées lors des primaires organisées par l’État, exigent le vote par correspondance universel, le vote anticipé, l’inscription le jour même et exigent une pièce d’identité pour s’inscrire sur les listes électorales, mais pas aux urnes.

Le bureau d’Aguilar lance un projet d’éducation des électeurs pour informer les électeurs intéressés par l’élection présidentielle. Il a néanmoins maintenu que leur action porterait strictement sur le processus des primaires présidentielles dirigé par son bureau, et non sur le caucus dirigé par le parti. Il a déclaré que la sensibilisation au caucus est la tâche de l’État parti et que les candidats optent pour le caucus.

« S’ils ont déterminé que c’était le meilleur intérêt de leur parti, cela dépend d’eux », a déclaré Aguilar. « Ce n’est pas à moi d’avoir une opinion là-dessus. »

___ Stern est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales. Suivez Stern sur X, anciennement Twitter : @gabestern326.

