Le Neue Berliner Kunstverein ne montrerait pas le geste de la Palestine, disent les artistes

Avec l’aimable autorisation du Neue Berliner Kunstverein

Banu Cennetoglu et Pilvi Takala, deux artistes bien connus sur le circuit international des biennales, ont annoncé la semaine dernière avoir retiré les expositions prévues au Neue Berliner Kunstverein, un musée d’art contemporain de la capitale allemande.

Dans une déclaration commune, Cennetoglu et Takala ont déclaré que leur décision d’annuler leurs expositions, toutes deux prévues pour cette année, est intervenue après que le musée a résisté à leurs tentatives d’inclure dans leurs expositions une mention de leur soutien à Gaza, où plus de 28 000 personnes ont été tuées. depuis le 7 octobre, selon le ministère local de la Santé.

« Début 2024, nous avons tenté d’engager un dialogue avec nbk pour répondre à nos préoccupations et demandes concernant le génocide en cours en Palestine, ainsi que le silence des voix palestiniennes et de leurs alliés sur la scène culturelle allemande. » les artistes ont écrit. « Malgré nos espoirs de collaboration, nos conversations ont révélé que la NBK n’est pas disposée à modifier sa politique interne actuelle pour démontrer un quelconque désaccord avec la politique répressive de l’État allemand. De plus, ils ont refusé d’accepter un geste artistique que nous avions proposé, qui visait à s’aligner sur la solidarité collective avec la Palestine.

Cennetoglu et Takala, originaires respectivement de Turquie et de Finlande, ont déclaré qu’ils participeraient désormais à Strike Germany, un mouvement qui cherche à boycotter culturellement les institutions du pays qui « suppriment la liberté d’expression, en particulier les expressions de solidarité avec la Palestine ». (Takala est basé à Berlin et Helsinki ; Cennetoglu est basé à Istanbul.)

Dans une déclaration à ARTactualités Mardi, le Neue Berliner Kunstverein a confirmé que Cennetoglu et Takala avaient demandé au musée de faire une déclaration sur la Palestine et qu’il avait choisi de ne pas le faire. Mais le musée a contesté les détails du dialogue des artistes avec l’institution, ainsi que les raisons pour lesquelles les expositions ont échoué.

« Sans évoquer l’attaque terroriste du Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre 2023, déclencheur de la guerre à Gaza, ils ont présenté au NBK une série d’exigences, nous exhortant à adopter une position spécifique et unilatérale sur le conflit de Gaza et le BDS. résolution adoptée par le Bundestag en 2019, à laquelle nbk n’a pas pu et n’a pas voulu répondre », a indiqué le musée dans son communiqué. « Nous voulons rester une institution autonome, indépendante de toute influence extérieure, qui favorise un dialogue ouvert et où tous les participants et artistes peuvent se sentir en sécurité. »

Selon le Neue Berliner Kunstverein, Cennetoglu et Takala ont accepté de proposer de nouveaux projets après avoir abandonné leurs expositions le 26 janvier. « Leur proposition, quelques jours plus tard, était de laisser les deux expositions vides et de reverser une partie du budget de l’exposition à des organisations palestiniennes locales non précisées. » dit le musée. « Nous avons dû refuser cette proposition, notamment en raison de contraintes juridiques en matière de financement. Nous regrettons la décision ultérieure des artistes de mettre fin à notre collaboration.

En outre, le musée a déclaré : « Nous sommes préoccupés par la manière dont les conflits sont de plus en plus utilisés pour promouvoir des intérêts individuels et pensons qu’il est crucial d’éviter d’adopter des positions politiques prédéterminées. »

Le retrait de leurs expositions constitue l’un des cas les plus médiatisés d’attaque d’un artiste contre un musée allemand depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre. Mais ce n’est pas le seul : Maryam Tafakory a retiré une œuvre de Portikus en janvier, ce qui a conduit le musée de Francfort à fermer brièvement, et l’artiste américain Morehshin Allahyari a abandonné une exposition à l’Institut KW d’art contemporain qui ouvre ses portes ce mois-ci. Entre-temps, un certain nombre d’artistes ont retiré des œuvres des festivals Transmediale et Berlinale.

Beaucoup de ces retraits ont été effectués en réponse à une clause de financement abrogée depuis à Berlin qui reposait sur une définition de l’antisémitisme qui, selon beaucoup, pourrait être utilisée contre les artistes pro-palestiniens. Pourtant, les œuvres supprimées sont généralement restées ainsi, même après l’annulation de la clause.

Une atmosphère tendue continue de régner à Berlin. Le week-end dernier, des manifestants manifestant en soutien à la Palestine ont interrompu une lecture de 100 heures d’un texte de Hannah Arendt de l’artiste Tania Bruguera à la gare de Hambourg. Après que les manifestants se soient âprement affrontés à Bruguera, le musée a mis fin prématurément à la représentation, alléguant que les militants avaient « attaqué » l’institution, en utilisant un « discours de haine violent » contre l’un de ses directeurs.