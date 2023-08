Le nettoyage d’un déversement de produits chimiques et d’un incendie qui a fermé l’I-24 dans le Tennessee pourrait prendre des jours

CHATTANOOGA, Tennessee (AP) – Le nettoyage d’un déversement de produits chimiques et d’un incendie près de l’Interstate 24 dans le Tennessee prendra plusieurs jours, après la fermeture de l’autoroute et l’évacuation des maisons voisines dans la nuit de jeudi.

Les secouristes ont été appelés sur les lieux juste après 21 heures lorsqu’un semi-remorque transportant du peroxyde organique et de l’hydroxyde de sodium a pris feu dans le parking d’un centre commercial à Chattanooga, selon le service d’incendie de Chattanooga.

En plus de brûler la semi-remorque, des produits chimiques liquides enflammés se sont déversés dans le parking. Les vapeurs des produits chimiques en combustion peuvent causer des problèmes cutanés et respiratoires, de sorte que toutes les maisons et entreprises dans un rayon d’un demi-mile ont été évacuées, selon les pompiers.

Un camion spécial de l’aéroport métropolitain de Chattanooga est intervenu sur les lieux avec une buse perforante qui a percé la remorque et injecté de la mousse dans le camion pour éteindre le feu. De plus, le ministère des Transports du Tennessee a apporté 80 tonnes de terre pour arrêter le ruissellement chimique.

Peu avant 5 heures du matin vendredi, le commandement des incidents a rouvert la I-24 et a permis aux résidents évacués de regagner leur domicile. Le centre commercial et la route voisine sont restés fermés.

Des responsables de l’Agence de protection de l’environnement ont été appelés sur les lieux, ainsi que la société de nettoyage de l’environnement Hepaco, selon les pompiers.

Une enquête préliminaire a révélé qu’une fuite de conteneurs à l’intérieur du camion a provoqué une réaction chimique qui a provoqué l’incendie.

The Associated Press