Le nettoyage commence après que la tornade a dévasté le sud d’Ottawa

Les résidents de certaines parties du sud d’Ottawa se retrouvent à ramasser des débris après qu’une tornade a ravagé la région jeudi soir.

Environnement Canada a confirmé qu’une tornade s’est formée au nord-ouest de Metcalfe, une communauté du sud rural d’Ottawa.

Aucune blessure signalée n’a été associée à la tempête, a déclaré le Service paramédic d’Ottawa jeudi soir. Mais les habitants de la région ont signalé de la grêle, des vents violents et des arbres abattus.

Jacques Jodoin, qui vit près de Kelly Farm Drive dans le quartier Findlay Creek d’Ottawa, a déclaré avoir vu de son arrière-cour un nuage en entonnoir se former.

« J’ai vu tourner… les coussins et les poubelles et tout tourner », a-t-il dit. « J’ai vu tout tourner et prendre de la vitesse, alors j’ai couru dans la maison et je suis descendu avec ma famille. »

Selon un communiqué de presse de 18 h 53 d’Environnement Canada, la tornade était située à neuf kilomètres au nord-ouest de Metcalfe se déplaçant vers l’est à 50 km/h.

Les dangers associés comprenaient de la grêle de la taille d’une balle de ping-pong et des rafales de vent pouvant atteindre 90 km/h, a indiqué l’agence.

Quelques instants auparavant, Environnement Canada avait émis son deuxième avertissement de tornade de la journée pour la région d’Ottawa Nord-Kanata-Orléans.

De telles tempêtes sont « nouvelles à Ottawa », dit un résident

La tempête a renversé des clôtures, déraciné des arbres et abattu des lignes électriques le long d’Albion Road South.

La propriété de Steve Spratt faisait partie de celles endommagées par la tempête. Spratt a dit qu’il était trop occupé à chasser son barbecue pour remarquer qu’un énorme arbre dans sa cour avant s’était renversé. La famille Spratt est également propriétaire de la maison voisine, où un abri de jardin a été détruit.

Spratt a déclaré qu’il était choqué que de telles tempêtes semblent devenir de plus en plus fréquentes dans la région.

La tempête a causé des dommages importants à l’arrière-cour de Steve Spratt sur Albion Road. Il a dit qu’il était choqué que de telles tempêtes semblent se produire si fréquemment à Ottawa. (Marina von Stackleberg/CBC)

Des tornades ont frappé la région il y a trois semaines, tandis qu’un vent violent et une tempête de grêle ont suivi vendredi dernier.

« C’est nouveau à Ottawa et nouveau pour nous », a déclaré Spratt. « Nous avons grandi à Ottawa et cela ne se produisait pas quand j’étais enfant. »

Michel Simonot a fait écho à Spratt et a déclaré qu’il ne se sentait pas préparé lorsqu’un trou a été déchiré dans le toit de sa maison.

« Une tornade frappe votre maison et c’est comme, que faites-vous? C’est une nouveauté pour Ottawa », a-t-il déclaré. « [I feel] très bouleversé… Je ne me suis pas encore calmé de l’adrénaline. »

Une propriété sur le chemin Albion près du casino Rideau Carleton a été endommagée par un violent orage qui a provoqué une tornade le jeudi 3 août 2023. (Guy Quenneville/CBC News)

Dans un tweet, le Service des incendies d’Ottawa (OFS) a déclaré qu’une partie du toit avait été arrachée d’une maison située dans le pâté de maisons 4000 de Canyon Drive à Riverside South.

OFS a également déclaré dans un tweet qu’il avait fermé le chemin Albion dans les deux sens juste au nord du casino Rideau Carleton en raison d’arbres et de fils abattus.

Steve Desroches, conseiller municipal de Riverside South-Findlay, a tweeté que deux appels au 911 étaient liés à des dommages au toit, mais aucune blessure n’a été signalée.

Environnement Canada avait précédemment émis un avertissement pour la même zone à 17h36 avant de la déclasser en veille de tornade juste avant 18h. À ce moment-là, la zone d’Ottawa Sud-Richmond-Metcalfe était sous veille de tornade et avertissement d’orage violent.

Les montres Tornado signifient que des tempêtes peuvent se développer et entraîner une tornade. Les avertissements de tornade signifient qu’une tornade a été signalée ou que des informations fiables suggèrent qu’une tornade est sur le point de se produire.

Les montres Tornado émises pour la première fois vers 11 heures couvraient les communautés d’Ottawa, de Gatineau, de l’ouest du Québec et de l’Ontario à l’est d’Ottawa jusqu’à la frontière du Québec, à l’ouest jusqu’à Petawawa et Barry’s Bay et au sud jusqu’à Gananoque et Kaladar.

Une veille d’orages violents couvrait le reste de l’est de l’Ontario.