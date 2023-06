Le nettoyage commence après que des tornades ont frappé le Texas et la Floride, tuant 4 personnes et détruisant des maisons

PERRYTON, Texas (AP) – Les efforts de nettoyage se sont poursuivis vendredi matin après que de violentes tempêtes ont engendré des tornades qui ont fait au moins quatre morts, trois au Texas et un en Floride alors qu’une autre série de violentes tempêtes se frayait un chemin à travers les États du Sud.

À Perryton, dans le Texas Panhandle, le shérif du comté d’Ochiltree, Terry Bouchard, a déclaré que trois personnes avaient été tuées lorsque la tornade a frappé jeudi après-midi et que les efforts de sauvetage se sont poursuivis.

Une autre personne est décédée jeudi soir dans le Florida Panhandle lorsqu’au moins une tornade confirmée a traversé le comté d’Escambia, renversant un arbre sur une maison, a déclaré le porte-parole du comté, Andie Gibson, au Pensacola News Journal.

Parmi les maisons fouillées jusqu’à présent à Perryton, tous les occupants sauf un avaient été retrouvés, donc la principale priorité était de revenir sur la zone et le champ de débris pour trouver cette personne, a déclaré le chef des pompiers de Perryton, Paul Dutcher, sur « Today » de NBC. montrer.

Dutcher a estimé que 150 à 200 maisons de la communauté avaient été détruites et a déclaré que dans le centre-ville, de nombreuses devantures de magasins avaient été totalement effacées et que des bâtiments s’étaient effondrés ou partiellement effondrés.

« Vous n’arrêtez pas d’entendre les gens dire : ‘Nous allons reconstruire’ et ‘Nous reviendrons' », a-t-il dit. « Et nous allons. C’est l’espoir que nous avons.

Mais la plus grande préoccupation pour l’instant est d’essayer d’aider les familles de ceux qui ont été tués à continuer, a déclaré Dutcher.

« C’est une telle tragédie », a déclaré Dutcher. « Tout ce qui est derrière moi, tout peut être reconstruit, mais ces vies que nous avons perdues sont vraiment la tragédie de tout », a déclaré le chef des pompiers alors qu’il se tenait devant un bâtiment effondré et un tas de briques et d’autres débris recouverts. le sol, enterrant partiellement un camion.

Le shérif Bouchard a exhorté les habitants à rester chez eux si possible alors que les efforts de nettoyage commençaient dans la ville de plus de 8 000 habitants à environ 185 kilomètres au nord-est d’Amarillo, juste au sud de la ligne de l’Oklahoma.

Bouchard a déclaré dans un article sur les réseaux sociaux que la tornade de jeudi avait détruit des maisons, des maisons mobiles, des entreprises et endommagé le poste de police local. Bouchard n’a pas immédiatement retourné un appel téléphonique pour un commentaire vendredi, mais a déclaré qu’une grande partie du comté était sans électricité.

« Nous (le bureau du shérif) sommes probablement l’un des seuls endroits alimentés en électricité dans le comté, grâce à notre génératrice », a déclaré Bouchard.

Le service météorologique national d’Amarillo envoyait vendredi une équipe d’enquête pour évaluer les dégâts et déterminer la cote de tornade dans la région de Perryton, a déclaré le météorologue Brett Muscha.

D’autres orages sont possibles dans l’extrême nord du Texas Panhandle et dans l’Oklahoma Panhandle vendredi après-midi et dans la nuit, a déclaré Muscha.

Les plus grandes chances de tempêtes fortes et violentes se trouvent du côté de l’Oklahoma avec de la grêle de la taille d’une balle de golf et des rafales de vent de 60 mph (97 km/h), a déclaré Muscha, tout en notant que l’environnement n’est pas aussi favorable aux violentes tempêtes vendredi.

Le PDG par intérim de l’hôpital général d’Ochiltree, Kelly Judice, a déclaré que 50 à 100 personnes avaient demandé des soins médicaux, dont environ 10 dans un état critique.

Les patients avaient des traumatismes mineurs à majeurs, allant de « blessures à la tête à des poumons effondrés, des lacérations, des os cassés », a déclaré Judice.

Après avoir frappé Perryton, le système de tempête s’est déplacé dans l’Oklahoma, engendrant plusieurs autres tornades suspectes en plus des vents violents et de la grosse grêle.

Le chef du programme d’observations, Forrest Mitchell, du bureau du National Weather Service à Norman, dans l’Oklahoma, a déclaré que les équipes d’enquête devaient se rendre vendredi dans le sud-ouest et le centre-ouest de l’Oklahoma et dans l’ouest du nord du Texas pour enquêter sur d’éventuelles tornades.

« Aujourd’hui (vendredi), il semble que nous puissions avoir un peu de répit, ce qui est une chance pour que nous puissions nous occuper de nos besoins d’arpentage, puis nous avons un autre système qui arrive (samedi) qui peut nous donner l’occasion de graves météo », a déclaré Mitchell.

Environ 475 000 clients étaient sans électricité au Texas, en Louisiane, au Mississippi et en Oklahoma vendredi matin, selon le site poweroutage.us.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré jeudi qu’il avait demandé à la division de la gestion des urgences de l’État d’aider à tout, du contrôle de la circulation à la restauration de l’eau et d’autres services publics, si nécessaire.

Pendant ce temps, des inondations soudaines ont été signalées à Pensacola, en Floride, où entre 12 et 16 pouces de pluie sont tombés depuis jeudi soir, a déclaré Caitlin Baldwin, météorologue au bureau Mobile / Pensacola du National Weather Service. Elle a déclaré que le service météorologique avait reçu des rapports d’évacuations et de sauvetages aquatiques à Pensacola après le déluge, qui était la plus forte quantité de précipitations que la ville ait reçue depuis 2014.

À West Pensacola, des crues soudaines ont entouré un complexe d’appartements, incitant les autorités à évacuer le bâtiment des 146 résidents, à utiliser des bateaux pour en retirer certains et à les emmener dans un centre communautaire local, a déclaré Davis Wood, responsable de l’information publique pour la sécurité publique du comté d’Escambia.

Aucun blessé n’a été signalé lors de cette évacuation.

Le système de tempête a également apporté de la grêle et d’éventuelles tornades dans le nord-ouest de l’Ohio.

Une grange a été détruite et des arbres ont été renversés dans le comté de Sandusky, dans l’Ohio, et des lignes électriques ont été abattues dans le nord de Tolède, laissant des milliers de personnes sans électricité. Le service météorologique a signalé « un orage violent capable de produire une tornade » sur Bellevue et des tempêtes montrant des « signes de rotation » dans d’autres régions.

C’était le deuxième jour consécutif que de puissantes tempêtes frappaient les États-Unis. Mercredi, des vents violents ont renversé des arbres, endommagé des bâtiments et soufflé des voitures sur une autoroute allant de l’est du Texas à la Géorgie.

Toujours au Texas et dans d’autres États du sud, dont la Louisiane, des avis de chaleur étaient en vigueur vendredi et étaient prévus pour le week-end du 16 juin avec des températures atteignant 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius). On s’attendait à ce qu’il fasse aussi chaud que 110 degrés Fahrenheit (43 degrés Celsius).

___

Les journalistes d’Associated Press Rick Callahan à Indianapolis, Robert Jablon à Los Angeles, Alina Hartounian à Phoenix, Lisa Baumann à Seattle et Adam Kealoha Causey à Dallas ont contribué à ce rapport.

David Erickson, Sarah Brumfield et Ken Miller, Associated Press