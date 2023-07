Le nettoyage commence après le déversement de liant d’asphalte dans la rivière Yellowstone du Montana après le déraillement d’un train

HÉLÈNE, Mont. (AP) – Des gouttes de liant d’asphalte qui se sont déversées dans la rivière Yellowstone du Montana lors de l’effondrement d’un pont et du déraillement d’un train ont pu être vues sur les îles et les berges en aval du parc national de Yellowstone une semaine après le déversement, rapportent des témoins.

Des responsables de l’Agence de protection de l’environnement ont déclaré que les efforts de nettoyage avaient commencé dimanche, les travailleurs refroidissant le matériau gluant avec de l’eau de rivière, l’enroulant et mettant les globes dans des sacs à ordures. Il sera probablement recyclé, a déclaré Paul Peronard à l’EPA.

Alexis Bonogofsky, dont le ranch familial a été touché par un déversement de pétrole sur la rivière Yellowstone près de Billings en 2011, a pris des photos samedi du produit pétrolier raffiné recouvrant des rochers et des bancs de sable. Elle a également pris une image d’un oiseau mort dans la substance noire.

« Ce cerf-volant a traversé l’asphalte, qui s’était réchauffé au soleil, et il est resté coincé et est mort la tête enfouie dans l’asphalte », a écrit Bonogofsky dans la légende d’une image qu’elle a publiée sur les réseaux sociaux. « Vous pouviez dire où il avait essayé de se retirer. »

Un pont sur la rivière s’est effondré lorsqu’un train l’a traversé tôt le 24 juin près de la ville de Columbus et 10 voitures sont tombées à l’eau, déversant de l’asphalte liquide et du soufre fondu, ont déclaré des responsables. Les deux matériaux devaient refroidir et durcir lorsqu’ils étaient exposés à l’eau froide et les responsables ont déclaré qu’il n’y avait aucune menace pour le public ou l’approvisionnement en eau en aval, ont déclaré des responsables.

Cependant, le liant bitumineux s’est comporté différemment.

« Ce truc ne coule pas dans cette eau », a déclaré Peronard dimanche. « Il adhère très bien à la roche et on peut l’enrouler comme de la tire sur le sable. »

Bonogofsky, dans une autre de ses photos, a capturé un éclat sur l’eau. Elle a dit que le matériau renversé s’était réchauffé avec des températures plus chaudes et « vous pouvez le sentir ».

Le professeur Kayhan Ostovar du Yellowstone River Research Center du Rocky Mountain College a également pris des photos vendredi du produit pétrolier qui s’était échoué sur la rive du fleuve à environ 10 kilomètres en aval du déversement.

Le département de la qualité environnementale du Montana, l’EPA et Montana Rail Link – les entités qui gèrent le nettoyage – ont déclaré que davantage de produit d’asphalte avait été libéré vendredi alors qu’un wagon était retiré de la rivière.

« Les premières évaluations indiquent que la libération était minime sur la base de la quantité de matériel qui resterait encore dans la voiture impactée », indique le communiqué.

Les déclarations des agences et du chemin de fer au cours de la semaine dernière ont demandé aux gens de signaler l’observation de matériaux d’asphalte sur la berge par e-mail à [email protected], et ont indiqué un numéro de téléphone – 888-275-6926 – pour la faune huilée. Care Network pour signaler les animaux avec de l’huile sur eux.

Aucun rapport du public n’a été reçu, a déclaré Peronard.

Bonogofsky a fait valoir qu’il n’aurait pas dû prendre plus d’une semaine pour élaborer un plan de nettoyage, d’autant plus que l’on sait quels matériaux les trains transportent à travers le Montana, ainsi que les dommages causés par le déversement de l’oléoduc de 2011.

« Nous aurions dû avoir des plans en place pour cela et nous aurions dû apprendre notre leçon en 2011 », a-t-elle déclaré, affirmant que les travaux de nettoyage du liant d’asphalte auraient pu avoir lieu en même temps qu’ils retiraient les wagons de l’eau.

Le dernier des wagons devait être retiré de l’eau dimanche, a déclaré Peronard, tandis que les utilisateurs agricoles ont été informés qu’ils pouvaient reprendre l’utilisation de l’eau de la rivière pour l’irrigation. Leurs canaux d’irrigation avaient été fermés par précaution.

Le nettoyage des déversements de produits pétroliers est « un peu un jeu perdant », a déclaré Peronard. «Nous n’allons jamais récupérer tout le pétrole ici… et il y aura probablement des impacts lorsque nous aurons terminé. C’est inévitable.

En ce qui concerne le délai de nettoyage, il a déclaré que la réponse à tout accident commence par la protection des vies humaines, le contrôle de la source du déversement, puis la protection de l’environnement. Il a déclaré que l’agence devait également s’assurer que son plan de nettoyage ne causait pas plus de mal que de bien aux nids d’oiseaux et de tortues dans la région.

Les équipes de nettoyage doivent également rester à au moins 800 mètres des aigles qui nichent dans la région, a déclaré Peronard.

Le matériau d’asphalte déversé n’est pas soluble dans l’eau, a-t-il déclaré.

Amy Beth Hanson, Associated Press