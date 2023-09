Le nettoyage à Lee se poursuit alors que des dizaines de milliers de personnes restent sans électricité en Nouvelle-Écosse

Les travaux de nettoyage se poursuivent après le passage de la tempête post-tropicale Lee sur la région, avec des dizaines de milliers d’habitants toujours privés d’électricité en Nouvelle-Écosse.

Environ 18 000 clients de Nova Scotia Power étaient toujours dans le noir en début d’après-midi lundi. Certaines heures de restauration estimées étaient jusqu’à 23 heures.

Plus de la moitié des clients de Nova Scotia Power – 277 000 – ont été touchés par des pannes de courant tout au long de la tempête, qui a commencé à souffler sur la région vendredi soir.

Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que la tempête avait touché terre à Long Island, en Nouvelle-Écosse, vers 16 heures samedi, avec des vents maximums soutenus de 110 km/h.

Des rafales de vent maximales de 117 km/h ont été enregistrées à l’aéroport international Stanfield d’Halifax, tandis que le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse a connu des rafales entre 90 et 110 km/h et entre 30 et 60 millimètres de précipitations.

Rafales de vent et totaux de précipitations préliminaires pour la tempête post-tropicale Lee. (Ryan Snoddon/CBC)

Aucun dommage majeur aux infrastructures, ni aucune personne disparue, blessée ou décédée n’ont été signalés. Lee a coûté la vie à au moins une personne au sud de la frontière – un automobiliste de 51 ans dans le Maine est décédé après qu’une grosse branche d’arbre soit tombée sur son véhicule samedi.

Toutes les routes de la région d’Halifax étaient ouvertes et les jardins publics d’Halifax et le parc Point Pleasant ont rouvert lundi. Le cimetière de Camp Hill restera fermé jusqu’à nouvel ordre.

« Il y a encore des zones dans plusieurs parcs municipaux qui doivent être nettoyées des arbres abattus et des débris causés par la tempête », a indiqué la ville sur son site Internet. « Il est rappelé aux résidents de respecter la signalisation et de rester à l’écart des zones barricadées. »

Halifax, Truro, New Glasgow et la partie ouest de la province, qui comprend la rive sud, la vallée de l’Annapolis, Digby, Yarmouth et le comté de Shelburne, ont été les plus durement touchées par la tempête, a indiqué le service public dans un communiqué.

Les images les plus puissantes des conséquences de Lee en Nouvelle-Écosse La tempête post-tropicale Lee a touché terre en Nouvelle-Écosse ce week-end, apportant de fortes pluies et des vents puissants. Voici un aperçu de certaines des conséquences à travers la province.

Le parc provincial Rissers Beach, une destination de camping en bord de mer populaire à Petite Rivière, en Nouvelle-Écosse, sur la rive sud de la province, a été gravement endommagé par l’onde de tempête et est fermé jusqu’à nouvel ordre.

Rob Paddock, du ministère provincial des Ressources naturelles, a déclaré que les infrastructures, y compris la promenade, avaient subi des dommages importants et que de nombreux arbres avaient été déracinés.

Des infrastructures ont été endommagées et des arbres ont été déracinés dans le parc provincial Rissers Beach. (Communications Nouvelle-Écosse)

Il a déclaré que le personnel effectuait une évaluation complète des dégâts lundi et commençait à nettoyer.

« Tous nos parcs de plage sont endommagés à chaque tempête majeure… Mais je dirais qu’à Lunenburg, pour moi, Rissers est le parc qui a été le plus touché par la tempête », a déclaré Paddock, ajoutant qu’il n’y avait aucune estimation du moment où le parc rouvrirait.

Les parcs de camping provinciaux ont été fermés vendredi avant la tempête. Paddock a déclaré qu’un certain nombre de parcs resteraient fermés pendant des jours, voire des semaines. Huit parcs étaient cependant ouverts lundi à 14 heures. Ils sont:

Parc provincial Battery.

Parc provincial Blomidon.

Parc provincial Caribou-Munroes Island.

Parc provincial du Lac Ellenwood.

Parc provincial de la rivière Mira.

Parc provincial du Lac Porters.

Parc provincial Valleyview.

Parc provincial Whycocomagh.

Ryan Snoddon, météorologue à la CBC, a déclaré que les pluies les plus fortes sont tombées au nord-ouest de la piste de Lee, où des quantités de 50 à 100 millimètres ou plus ont été enregistrées.