“Le netball est en constante évolution” – L’Australie adopte des choix d’uniformes inclusifs | Nouvelles du netball

Les joueurs de netball en Australie auront un choix plus large d’uniformes à partir de la nouvelle année

Une nouvelle volonté de supprimer les obstacles à la participation et de rendre le netball plus inclusif est à l’origine d’une refonte importante des directives uniformes du sport en Australie.

À partir du 1er janvier, les joueurs et les arbitres auront un choix plus large de vêtements optionnels à porter sous leur dossard de position, notamment une robe, un maillot, un body, une chemise à manches courtes ou longues, une jupe, un short et un pantalon long.

Les directives uniformes mises à jour de Netball en Australie sont conçues pour reconnaître diverses préférences individuelles et croyances religieuses alors que le sport cherche à accueillir des participants de tous horizons.

“Le netball est en constante évolution et nous devons en tenir compte dans tous les aspects de notre jeu, y compris les choix d’uniformes”, a déclaré Glenn Turnor, directeur général exécutif de Netball Australia pour la stratégie, le gouvernement et la communauté.

“Ce processus a été un effort conjoint avec nos organisations membres, leurs conseils d’administration et leurs directeurs généraux, par lequel nous avons identifié collectivement les obstacles à supprimer du netball.

“Nous sommes ravis de mettre en œuvre ces directives uniformes inclusives jusqu’en 2023 et de veiller à ce que tout le monde puisse se sentir à l’aise de jouer au netball.”

Les directives seront mises en œuvre lors de la compétition de pré-saison Suncorp Super Netball 2023, la Team Girls Cup, où les huit clubs en compétition auront l’occasion d’introduire de nouvelles options d’uniformes.

L'Angleterre Vitality Roses a subi une défaite 56-48 face aux Australian Diamonds lors du deuxième test alors que les hôtes ont remporté la victoire dans la série

Les internationaux anglais basés en Australie Eleanor Cardwell (Adelaide Thunderbirds), Jo Harten (GIANTS Netball), Helen Housby (NSW Swifts) et Geva Mentor (Collingwood Magpies) font partie de ceux qui bénéficieront d’un plus grand choix sur leurs uniformes de jeu.

Le netball n’est pas le seul sport à avoir adopté des kits de changement pour le confort des participants, Manchester City devenant le dernier club de Super League féminine à cesser de porter des shorts blancs en raison de problèmes de période en octobre. Les membres de l’équipe féminine d’Angleterre ont également fait part de leurs commentaires aux fournisseurs de kits Nike sur le même problème.

Les modifications apportées aux directives uniformes de Netball Australia ont été adoptées par les huit organisations membres de l’organe directeur et certaines pensent qu’elles voient déjà l’impact de ces options pour les participants au niveau local.

“Nous avons vu des gens retourner au netball qui avaient arrêté de jouer parce qu’ils n’étaient pas à l’aise”, a déclaré Jennie French, responsable des opérations pour l’AFL Wimmera Mallee et le district de Horsham.

England Thorns, l'équipe nationale masculine de netball, a été battue par l'Australie lors de son premier test historique à Sydney

“Les nombres ont diminué dans de nombreux endroits, mais ce changement a vu le retour de certains joueurs dans la région, ce qui a été fantastique. Cela a donné aux gens la confiance nécessaire pour jouer dans ce dans quoi ils se sentent à l’aise.”

Le défenseur de l’équipe nationale masculine d’Australie, Alastair Punshon, a également apporté son soutien aux nouvelles directives.

“Le netball se développe tellement, et cette année en a été un parfait exemple avec le netball masculin présenté lors de la Constellation Cup et de la série d’Angleterre en Nouvelle-Zélande et en Australie”, a déclaré Punshon.

“Il est si important que les gens s’amusent le plus possible, portent ce qui les met à l’aise, pratiquent un sport qu’ils aiment – c’est ce qui fera grandir ce jeu.”