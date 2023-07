Le népotisme n’est pas pertinent dans le cas d’Alia Bhatt, déclare la co-vedette de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani: « Elle l’a prouvé … »

Alia Bhatt, qui a fait ses débuts d’actrice avec le film Étudiant de l’année, sera désormais vue dans le film Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani de Karan Johar avec Ranveer Singh.

L’actrice de Bollywood Alia Bhatt, qui est la fille du cinéaste populaire Mahesh Bhatt, sera bientôt vue dans le film Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani de Karan Johar. Elle est l’une des actrices les plus populaires en Inde.

Alia a fait ses débuts d’actrice avec le film Student of the Year, réalisé par Karan Johar. Par conséquent, elle a fait les manchettes pour le népotisme, car beaucoup pensent qu’elle n’a pas lutté pour obtenir de grands films car elle est la fille de Mahesh Bhatt. Pendant ce temps, sa co-vedette Churni Ganguly, qui jouera le rôle de la mère d’Alia dans le film Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, a déclaré qu’elle était très talentueuse et que les népotismes ne s’appliquaient pas dans son cas.

En s’adressant à News18, l’actrice a déclaré : « Alia est l’une de ces interprètes extrêmement talentueuses. Les gens parlent de népotisme. Il y a tant de choses à dire. Je pense que le népotisme ne devient pertinent que si l’acteur n’est pas à la hauteur et manque de talent. Mais ce n’est pas le cas d’Alia. Elle l’a prouvé film après film. Elle rentre dans la peau de ses rôles comme ça. Elle donne vie à un rôle qu’elle joue. Elle a fait la même chose même dans ce film. Nous avons beaucoup improvisé dans certaines de nos scènes et beaucoup d’entre elles venaient également d’Alia.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est une comédie dramatique familiale réalisée par Karan Johar. Le film marque le premier long métrage de réalisation de Karan Johar en sept ans. Le cinéaste a réalisé des segments de deux anthologies entre-temps. Les fans apprécient la chimie à l’écran de Ranveer et Alia depuis la sortie du teaser. Le duo a été vu pour la dernière fois ensemble dans le drame musical de Zoya Akhtar, Gully Boy. Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani sort en salles le 28 juillet.