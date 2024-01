Le Népal veut récupérer ses hommes de l’armée russe après les morts dans la guerre en Ukraine : NPR

basculer la légende Rajneesh Bhandari pour Radio Nationale Publique

Rajneesh Bhandari pour Radio Nationale Publique

DISTRICT DE SYANGJA, Népal — Reema Karki est en colère, mais elle sait le cacher avec un air stoïque.

La Népalaise de 31 ans a reçu une lettre de l’ambassade du Népal à Moscou l’informant que son mari, Pritam Karki, était décédé le 15 novembre alors qu’il servait dans l’armée russe en Ukraine.

À des milliers de kilomètres de leur village dans le district de Syangja au Népal, son mari lui envoyait des SMS et des messages vocaux. sur l’application de messagerie Telegram toutes les deux semaines. Mais la communication était devenue silencieuse.



basculer la légende Rajneesh Bhandari pour Radio Nationale Publique

Rajneesh Bhandari pour Radio Nationale Publique

Dans son dernier message vocal, Pritam a déclaré qu’il se trouvait en Russie, loin du front, et a tenté de la rassurer : « Ma chère épouse, ce pays est immense. C’est risqué sur la ligne de front, mais je n’y suis pas, donc c’est Tout va bien. Ce n’est qu’une question d’un an. Après cela, nous aurons une carte de citoyenneté et vous pourrez emménager ici avec moi.

Il faisait référence à l’offre de citoyenneté faite par le gouvernement russe aux étrangers après un an de service dans l’armée russe. base contractuelle.

Il faisait partie des centaines d’hommes népalais que la Russie a recrutés pour renforcer ses forces militaires pendant près de trois ans de guerre contre l’Ukraine. Aujourd’hui, après la mort ou la disparition de certains d’entre eux, le gouvernement népalais déclare qu’il prend des mesures pour empêcher les citoyens de partir et exhorte la Russie à renvoyer les hommes du pays.

“Je ne savais pas grand-chose de la situation en Russie”, a déclaré Reema Karki à NPR, affirmant que son mari lui avait caché des détails.

“Il ne m’a jamais raconté d’histoires de guerre, ni les difficultés auxquelles il a été confronté là-bas. Il disait qu’il y était en sécurité. Si j’avais eu connaissance de la guerre, je ne l’aurais jamais laissé partir”, dit-elle. “Seulement après avoir entendu la nouvelle [of his death]je sentais qu’il me cachait des choses.”

Il a dit qu’il partait pour l’Afghanistan

Reema et Pritam Karki étaient mariés depuis 15 ans et avaient deux fils.

Soldat aguerri, Pritam, 40 ans, avait servi dans l’armée népalaise pendant 16 ans avant de partir en Afghanistan pour travailler comme agent de sécurité dans une base américaine en 2020, selon son oncle.

Lorsqu’il rentra chez lui trois ans plus tard, le Népal était en pleine crise économique avec une inflation croissante et une baisse du tourisme. N’ayant aucune possibilité de travail là-bas, il a payé un courtier à Katmandou en octobre de l’année dernière pour l’emmener en Russie.

Avant de partir, il a annoncé à sa mère qu’il se rendait à Katmandou pour renouveler son visa pour l’Afghanistan. Il s’était en fait rendu à Moscou et l’avait appelée plus tard pour lui dire qu’il avait atterri en Russie pour un nouvel emploi.

“C’était mon fils unique”, raconte sa mère, Indira Kumari. “Notre avenir est sombre maintenant.”

L’oncle de Pritam, Chitra Bahadur, soupçonne que Pritam a été trompé par des recruteurs de la capitale népalaise.

“Les agents l’ont trompé en lui disant que son rôle dans l’armée russe serait similaire à celui qu’il a joué en Afghanistan”, explique Bahadur. “Pritam était intelligent et il avait été dans l’armée. Il savait ce que signifiait la guerre. Il ne serait pas allé là-bas s’il avait su qu’il serait envoyé sur la ligne de front pour combattre.”

La Russie fait une offre alléchante

Les citoyens népalais ont servi tâches de sécurité en Afghanistan et dans d’autres parties du monde. Les soldats népalais, connus sous le nom de Gurkhas, servent depuis longtemps dans les forces étrangères, telles que les armées britannique et indienne. Mais le Népal affirme n’avoir aucun traité avec la Russie autorisant les Gurkhas à y servir.



basculer la légende Phil Noble/Piscine WPA/Getty Images

Phil Noble/Piscine WPA/Getty Images

Néanmoins, le ministère népalais des Affaires étrangères estime que 400 de ses citoyens sont partis servir dans l’armée russe. Les combattants népalais en Russie interrogés par NPR estiment que leur nombre total est supérieur à 1 000.

La Russie les attire avec des offres de citoyenneté russe et des salaires d’environ 300 000 roupies népalaises (2 260 dollars) par mois, tout en fournissant peu de clarté sur ce que seraient leurs rôles, disent les combattants népalais.

L’accord séduit certains hommes au Népal, où les salaires habituels sont bien inférieurs à cela et où le chômage oscille autour de 11 %, selon le Dernière estimation de la Banque mondiale en 2022.

Cela a fourni un terrain fertile aux passeurs pour extorquer des milliers de dollars. des hommes pour les envoyer en Russie, via Dubaï et l’Inde.

La mère de Pritam, Kumari, appelle cela un piège et accuse le gouvernement russe d’avoir envoyé son fils à la mort.

“[The] Le gouvernement russe aurait dû garder son armée en première ligne du combat, et non nos hommes. Si nous avions été au courant de la situation, nous aurions fait de notre mieux pour ramener Pritam vivant à la maison. Nous aurions supplié ou fait tout ce qui était en notre pouvoir pour joindre les deux bouts. Nous l’aurions sauvé”, dit-elle.



basculer la légende Rajneesh Bhandari pour Radio Nationale Publique

Rajneesh Bhandari pour Radio Nationale Publique

Non seulement ils n’ont pas pu le ramener vivant à la maison, mais ils n’ont pas non plus réussi à récupérer sa dépouille de Russie.

L’ambassade du Népal a envoyé à la famille un certificat de décès, consulté par NPR, qui indiquait qu’il avait subi “un traumatisme explosif avec des lésions des organes thoraciques et du membre inférieur gauche” et “des blessures par éclats d’obus lors d’une explosion à la suite d’opérations militaires” et qu’il était décédé en un hôpital dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine.

“Nous avons entendu dire que son corps était en morceaux quand il est mort. Nous devrions faire des tests ADN pour identifier les parties de son corps et dépenser des milliers de dollars pour ramener son corps. Nous n’avons tout simplement pas cet argent”, déplore Reema. .

Désespérés, ils accomplirent le rituel des derniers rites de Pritam sur un mannequin fait de foin.

Le Népal confirme 10 décès, mais d’autres sont soupçonnés

Le ministère népalais des Affaires étrangères a confirmé que 10 hommes népalais avaient été tués dans la guerre russo-ukrainienne et que quatre avaient été faits prisonniers par l’armée ukrainienne. La police et les nouvelles Au Népal, le nombre de victimes pourrait être plus élevé.

La panique s’est propagée parmi des dizaines de familles qui n’ont plus eu de nouvelles de leurs proches en Russie depuis des mois.

Le ministre népalais des Affaires étrangères, Narayan Prakash Saud, a déclaré à NPR qu’en décembre, environ 100 hommes népalais étaient portés disparus ou blessés en Russie.



basculer la légende Rajneesh Bhandari pour Radio Nationale Publique

Rajneesh Bhandari pour Radio Nationale Publique

Plus tôt en janvier, le gouvernement népalais a déclaré qu’il avait cessé d’accorder à ses citoyens les permis nécessaires pour quitter le pays et travailler en Russie ou en Ukraine. selon Reuters.

Le Premier ministre népalais Pushpa…