Le Népal va envoyer un enregistreur de données du crash en France

POKHARA, Népal (AP) – Les autorités népalaises ont commencé mardi à restituer aux familles les corps des victimes d’un vol qui s’est écrasé dimanche et ont déclaré qu’elles envoyaient l’enregistreur de données de l’avion en France pour analyse alors qu’elles tentaient de déterminer la cause de l’avion le plus meurtrier du pays. accident en 30 ans.

Le vol a chuté dans une gorge dimanche alors qu’il s’approchait de l’aéroport international de Pokhara, récemment ouvert, dans les contreforts de l’Himalaya, tuant au moins 70 des 72 personnes à bord. Les chercheurs ont trouvé lundi l’enregistreur vocal et l’enregistreur de données de vol du cockpit de l’avion, et ont passé au peigne fin les débris éparpillés dans la gorge de 300 mètres de profondeur (984 pieds de profondeur) à la recherche des personnes toujours portées disparues, mais présumées mortes.

Un corps a été retrouvé mardi et deux sont toujours portés disparus.

Jagannath Niraula, porte-parole de l’Autorité de l’aviation civile du Népal, a déclaré que l’enregistreur vocal du poste de pilotage serait analysé localement, mais que l’enregistreur de données de vol serait envoyé en France. Le constructeur de l’avion, ATR, a son siège à Toulouse. L’agence française d’enquêtes sur les accidents aériens a confirmé sa participation à l’enquête et ses enquêteurs sont aujourd’hui sur place.

L’avion bimoteur ATR 72-500, exploité par la compagnie népalaise Yeti Airlines, terminait le vol de 27 minutes entre la capitale, Katmandou, et la station balnéaire de Pokhara, à 200 kilomètres (125 miles) à l’ouest.

On ne sait toujours pas ce qui a causé l’accident, qui s’est produit à moins d’une minute de vol de l’aéroport par vent léger et ciel dégagé.

Les experts en aviation disent qu’il semble que le turbopropulseur ait décroché à basse altitude lors de l’approche de l’aéroport, mais on ne sait pas pourquoi.

À partir d’une vidéo prise sur un smartphone depuis le sol quelques secondes avant que l’avion ne s’écrase, on peut voir l’ATR 72 “le nez haut, un angle d’attaque élevé, avec des ailes à un angle d’inclinaison très élevé, près du sol”, a déclaré Bob Mann, un spécialiste de l’aviation. analyste et consultant.

“Que cela soit dû à une perte de puissance, ou à une mauvaise évaluation de l’énergie, de la direction ou du profil d’approche de l’avion, et à une tentative de modification de l’énergie ou de l’approche, cette attitude de l’avion aurait probablement entraîné un décrochage aérodynamique et une perte rapide d’altitude, alors qu’il était déjà proche de le sol », a-t-il déclaré dans un e-mail.

L’avion transportait 68 passagers, dont 15 ressortissants étrangers et quatre membres d’équipage. Les étrangers comprenaient cinq Indiens, quatre Russes, deux Sud-Coréens et un d’Irlande, d’Australie, d’Argentine et de France. Pokhara est la porte d’entrée du circuit des Annapurna, un sentier de randonnée populaire dans l’Himalaya.

Les autorités ont commencé à remettre les corps aux proches mardi matin, mais les corps des étrangers et des personnes non identifiées seront envoyés à Katmandou pour une enquête plus approfondie, ont indiqué des responsables.

Les funérailles des victimes, dont beaucoup étaient originaires de la région, devraient avoir lieu à Pokhara et dans les districts voisins. Parmi les morts figurent un agent de marketing pharmaceutique qui venait rejoindre sa sœur lors de son accouchement, et un ministre d’un groupe religieux coréen qui se rendait à l’école qu’il avait fondée.

Lundi soir, des centaines de parents et d’amis étaient toujours rassemblés devant un hôpital local. Beaucoup se sont consolés, tandis que certains ont crié aux autorités d’accélérer les autopsies afin qu’ils puissent ramener les corps de leurs proches chez eux pour les funérailles.

L’expert en aviation Patrick Smith, qui pilote des Boeing 757 et 767 et écrit une chronique intitulée “Ask the Pilot”, a averti que de nombreux détails ne sont toujours pas connus sur l’accident, mais a déclaré que l’avion “semble avoir succombé à une perte”. de contrôle à basse altitude.

“Une possibilité est une réponse bâclée à une panne de moteur”, a-t-il déclaré à l’Associated Press dans un e-mail.

L’Autorité de l’aviation civile du Népal a déclaré que l’avion avait pris contact pour la dernière fois avec l’aéroport depuis les gorges de Seti dimanche à 10h50 avant de s’écraser.

L’homme qui a filmé les images sur smartphone de la descente de l’avion a déclaré que cela ressemblait à un atterrissage normal jusqu’à ce que l’avion vire soudainement vers la gauche.

“J’ai vu ça et j’ai été choqué… J’ai pensé qu’aujourd’hui tout sera fini ici après qu’il se soit écrasé, je serai aussi mort”, a déclaré Diwas Bohora.

Le type d’avion en question, l’ATR 72, est utilisé par les compagnies aériennes du monde entier pour des vols régionaux courts depuis la fin des années 1980. Introduit par un partenariat français et italien, le modèle d’avion a été impliqué dans plusieurs accidents mortels au fil des ans. À Taïwan, deux accidents impliquant des avions ATR 72-500 et ATR 72-600 en 2014 et 2015 ont conduit à l’immobilisation des avions pendant un certain temps.

Selon les données de suivi des avions de flightradar24.com, l’avion avait 15 ans et “était équipé d’un vieux transpondeur avec des données peu fiables”. Il était auparavant piloté par Kingfisher Airlines en Inde et Nok Air en Thaïlande avant que Yeti ne le reprenne en 2019, selon les archives d’Airfleets.net. ATR n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le Népal, qui abrite huit des 14 plus hautes montagnes du monde, dont le mont Everest, a une histoire d’accidents d’avion. L’accident de dimanche est le plus meurtrier au Népal depuis 1992, lorsque les 167 personnes à bord d’un avion de Pakistan International Airlines ont été tuées lorsqu’il a percuté une colline alors qu’il tentait d’atterrir à Katmandou.

Selon la base de données sur la sécurité aérienne de la Flight Safety Foundation, il y a eu 42 accidents d’avion mortels au Népal depuis 1946.

L’Union européenne a interdit aux compagnies aériennes du Népal de voler dans le bloc des 27 nations depuis 2013, invoquant des normes de sécurité faibles. En 2017, l’Organisation de l’aviation civile internationale a cité des améliorations dans le secteur de l’aviation au Népal, mais l’UE continue d’exiger des réformes administratives.

—

Krutika Pathi à New Delhi, David Rising à Bangkok et Angela Charlton à Paris ont contribué au reportage.

Anish Bhattarai, Associated Press