Le Népal rend hommage aux guides et grimpeurs Sherpa pour marquer le 70e anniversaire de la conquête du mont Everest

KATMANDOU, Népal (AP) – Le gouvernement népalais a rendu hommage aux grimpeurs détenteurs de records lundi lors des célébrations de la première ascension du mont Everest il y a 70 ans.

Les célébrations surviennent au milieu d’une inquiétude croissante concernant la hausse des températures, la fonte des glaciers et des neiges, et le temps étant dur et imprévisible sur la plus haute montagne du monde.

Des centaines de personnes de la communauté des alpinistes, des guides Sherpa et des officiels ont assisté à un rassemblement à Katmandou pour marquer l’anniversaire. Les participants ont brandi des bannières de célébration et ont marché dans le centre de Katmandou sur des airs joués par des orchestres militaires.

Parmi les personnes honorées figuraient les guides sherpas Kami Rita, qui a gravi l’Everest deux fois cette saison pour un record de 28 fois au total, et Sanu Sherpa, qui a gravi deux fois les 14 plus hauts sommets du monde.

Hari Budha Magar, qui est devenu le premier double amputé au-dessus du genou à gravir l’Everest, a également été honoré par la ministre du Tourisme du pays, Sushila Sirpali Thakuri.

« Le 29 mai est un jour où nous nous souvenons tous toujours et dont nous sommes fiers quand Edmund Hillary et Tenzing (Norgay) Sherpa ont atteint le sommet de l’Everest et c’est le jour où les Sherpas se sont fait connaître », a déclaré Sanu Sherpa.

Hillary et Tenzing Norgay ont atteint le sommet le 29 mai 1953. Le Népal a commencé à célébrer l’anniversaire comme le jour de l’Everest après la mort d’Hillary en 2008.

Depuis leur ascension, des milliers de personnes ont escaladé le sommet de 8 849 mètres (29 032 pieds) et des centaines ont également perdu la vie sur les pentes imprévisibles.

Au cours de la saison d’escalade 2023, des centaines d’alpinistes et leurs guides ont escaladé le sommet, et 17 sont morts ou ont disparu.

La saison d’escalade populaire de l’Himalaya commence en mars et se termine en mai, après quoi les vents de la mousson et la fonte des températures rendent les montagnes trop dangereuses pour l’escalade.

La détérioration des conditions sur l’Everest suscite des inquiétudes chez les alpinistes et d’autres personnes dont les moyens de subsistance dépendent du flux de visiteurs venant gravir la montagne chaque année. Des conditions plus chaudes signifient que les grimpeurs qui ont traversé la neige et la glace traversent maintenant la roche nue.

Des recherches récentes ont révélé que les glaciers du mont Everest ont perdu 2 000 ans de glace au cours des 30 dernières années seulement.

Binaj Gurubacharya, The Associated Press