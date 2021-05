Le Népal manque tellement de bidons d’oxygène qu’il a demandé aux grimpeurs du mont Everest de les rendre

Le Népal manque tellement de bidons d’oxygène qu’il a demandé aux alpinistes du mont Everest de ramener leurs vides au lieu de les abandonner sur les pentes des montagnes, a déclaré lundi un responsable, alors qu’il se débat avec une deuxième vague du coronavirus. Le pays a délivré des permis d’escalade à plus de 700 alpinistes pour 16 sommets himalayens – 408 au mont Everest – pour la saison d’escalade d’avril à mai dans le but de remettre en marche l’industrie de l’alpinisme et le tourisme.

L’Association d’alpinisme du Népal a demandé aux alpinistes d’aider le Népal à faire face à une augmentation du nombre de cas de COVID-19 qui a amené le système de santé fragile du pays au point de rupture, comme dans l’Inde voisine, où les décès ont atteint près de niveaux records lundi. Lire la suite

Kul Bahadur Gurung, un haut responsable de la NMA, a déclaré que les grimpeurs et leurs guides Sherpa auraient transporté au moins 3500 bouteilles d’oxygène cette saison. Ces bouteilles sont souvent enterrées dans les avalanches ou sont abandonnées sur les pentes des montagnes à la fin de l’expédition.

« Nous appelons les grimpeurs et les sherpas à rapporter leurs bouteilles vides dans la mesure du possible, car elles peuvent être remplies et utilisées pour le traitement des patients atteints de coronavirus qui ont des besoins urgents », a déclaré Gurung à Reuters. Dimanche, le Népal a signalé une augmentation quotidienne de 8777 infections, 30 fois le nombre enregistré le 9 avril. Le nombre total de cas s’élève à 394 667 et 3 720 décès, selon les données du gouvernement.

De nombreux hôpitaux privés et communautaires de Katmandou ont déclaré qu’ils ne pouvaient plus accueillir de patients en raison du manque d’oxygène. Il y avait une pénurie de gaz et de bidons. «Nous avons besoin d’environ 25 000 bouteilles d’oxygène immédiatement pour empêcher les gens de mourir. C’est notre besoin urgent », a déclaré Samir Kumar Adhikari, un responsable du ministère de la Santé.« Nous avons également besoin d’urgence d’usines d’oxygène, de compresseurs et de lits de soins intensifs », a déclaré Adhikari. Le Népal a demandé à la Chine d’envoyer 20 000 bouteilles, dont certaines seront transportées par avion pour répondre à des besoins urgents, a déclaré un autre responsable.

La Chine s’est engagée à fournir des bouteilles d’oxygène, des ventilateurs et d’autres fournitures médicales, a déclaré le ministre de la Santé et de la Population, Hridayesh Tripathi. Le Népal ne compte que 1 600 lits de soins intensifs et moins de 600 ventilateurs pour sa population de 30 millions d’habitants avec seulement 0,7 médecin pour 100 000 habitants, selon ActionAid Nepal.

Prakash Thapa, médecin de l’hôpital Bheri de Nepalgunj, dans le sud-ouest du Népal, à la frontière de l’Inde, a déclaré que les patients dormaient par terre et dans les couloirs. «Nous nous débrouillons d’une manière ou d’une autre jusqu’à présent, mais il sera difficile de prendre plus de patients», a-t-il déclaré.

