Les grimpeurs, Narender Singh Yadav et Seema Rani Goswami, ont affirmé qu’ils avaient atteint le sommet de la montagne en 2016, bien qu’à l’époque les Sherpas locaux et d’autres aient remis cela en question.

KATHMANDU, Népal – Les photos semblaient les montrer au sommet du monde, au sommet du mont Everest, et les responsables du tourisme au Népal ont remis aux deux alpinistes des certificats convoités indiquant qu’ils avaient atteint le plus haut sommet du monde.

Le Népal, l’un des pays les plus pauvres d’Asie et le site de la plupart des ascensions de l’Everest, a du mal à éliminer les faux estivants. Mais, au cours des dernières années, le nombre de personnes simulant des allégations d’Everest a fortement augmenté, passant de quelques dizaines d’années à des dizaines chaque année.

Les enquêtes ont été rares au Népal, un pays avide de chaque dollar en hausse qu’il peut obtenir. Il a délivré de plus en plus de permis Everest ces dernières années, conduisant parfois les grimpeurs à se pousser et à se bousculer et à créer un embouteillage humain dangereux sur le toit du monde.

Pour avoir escaladé la plus haute montagne du monde, les Indiens reçoivent souvent des récompenses nationales. S’ils travaillent déjà pour le gouvernement, ils reçoivent parfois des promotions et des avantages à vie. Les organisateurs de l’expédition disent que le flux de grimpeurs en provenance d’Inde a augmenté ces dernières années à mesure que les avantages sont mieux connus.

Mais c’est la perspective de ce genre de reconnaissance qui a infirmé la demande de M. Yadav et de Mme Goswami.

En août, M. Yadav a été sélectionné comme l’un des récipiendaires du prestigieux prix indien d’alpinisme. Mais les alpinistes indiens et les Sherpas qui ont déclaré avoir vu M. Yadav descendre au camp de base de l’Everest sans atteindre le sommet ont commencé à publier des commentaires en ligne. remettre en question l’intention du gouvernement.

Le gouvernement indien a décidé de retenir le prix en attendant une enquête. Le ministère indien des Sports, qui a décerné le prix, a déclaré qu’il examinait les allégations selon lesquelles M. Yadav avait falsifié des photos et avait demandé des éclaircissements aux responsables du tourisme népalais.

Le gouvernement népalais a été contraint d’ouvrir une enquête. Des grimpeurs vétérans et de nombreux alpinistes ont remis en question les références de M. Yadav en escalade et ont contesté les détails de ses photos.

Le comité d’enquête a interrogé le chef d’équipe de M. Yadav, Naba Kumar Phukon. Dans une interview, M. Phukon a dit qu’il avait dit au panel que M. Yadav et Mme Goswami n’avaient jamais atteint le sommet de l’Everest.