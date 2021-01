Un néonazi allemand a été condamné jeudi à la prison à perpétuité pour le meurtre du politicien pro-migration Walter Luebcke, un meurtre qui a choqué le pays et mis en évidence la menace croissante de l’extrémisme de droite.

Stephan Ernst, 47 ans, a été reconnu coupable d’avoir abattu le politicien du parti conservateur CDU d’Angela Merkel le 1er juin 2019, dans ce que l’on pense être le premier assassinat politique d’extrême droite en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le politicien conservateur a été retrouvé sans vie sur la terrasse de sa maison près du centre-ville de Kassel, avec une autopsie montrant qu’il avait reçu une balle dans la tête à bout portant.

Résumant ses arguments en décembre, le parquet a déclaré qu’Ernst avait été motivé par « le racisme et la xénophobie ».

Un co-accusé, Markus Hartmann, qui avait été accusé d’être complice du meurtre et d’avoir prétendument aidé Ernst à s’entraîner aux armes, a été innocenté de l’accusation de complicité. Il a été reconnu coupable d’accusations de possession d’armes et a été condamné à un an et demi avec sursis.

Luebcke, 65 ans, appartenait au parti conservateur CDU de la chancelière Angela Merkel et dirigeait le conseil régional de Kassel dans l’État de Hesse, à l’ouest du pays.

Il a soutenu la décision de Merkel en 2015 d’ouvrir les frontières du pays aux réfugiés et s’est prononcé en faveur de l’accueil des demandeurs d’asile dans une ville locale.

Discours pro-réfugiés

Les procureurs pensent qu’Ernst et son complice ont assisté à un discours de Luebcke en octobre 2015 lorsque le politicien a défendu l’aide aux réfugiés, ajoutant que quiconque n’était pas d’accord avec ces valeurs était « libre de quitter le pays ».

La remarque a été largement partagée en ligne et a transformé Luebcke en une figure de haine pour l’extrême droite.

Après le discours, Ernst « a de plus en plus projeté sa haine des étrangers » sur Luebcke, ont déclaré les procureurs à l’ouverture du procès en juin.

À la suite d’agressions sexuelles massives perpétrées par des migrants contre des femmes à Cologne le soir du Nouvel An 2015 et d’une attaque islamiste de 2016 dans la ville française de Nice, Ernst aurait commencé à suivre les mouvements de Luebcke.

Entre 2016 et 2018, les procureurs disent qu’il a travaillé avec Hartmann pour améliorer ses compétences avec les armes à feu, et les deux ont assisté à des manifestations de droite ensemble.

Au cours de leurs enquêtes, les procureurs ont accusé séparément Ernst de tentative de meurtre pour avoir prétendument poignardé un demandeur d’asile irakien dans le dos en 2016.

Ils ont également découvert des armes et des munitions appartenant à Ernst, notamment des revolvers, des pistolets et une mitraillette.

Bien qu’Ernst ait initialement admis avoir tué Luebcke, il a ensuite rétracté ses aveux et a déclaré que Hartmann avait appuyé sur la détente.

Mais il a ensuite limogé son avocat de la défense et est revenu à ses aveux d’origine.

Tentative d’attaque à la bombe

Ernst a une longue histoire criminelle et était connu de la police comme un sympathisant néonazi.

Il a été reconnu coupable d’une tentative d’attentat à la bombe contre une maison d’asile en 1993. Les médias allemands affirment qu’il a participé à des affrontements néonazis visant une manifestation syndicale en 2009.

Mais Ernst a ensuite échappé au radar des services de sécurité, alimentant les critiques selon lesquelles les autorités ne prenaient pas assez au sérieux la menace d’extrême droite.

La police allemande a été critiquée des années plus tôt pour avoir négligé les crimes racistes après qu’il est apparu qu’une cellule terroriste néonazie, le National Socialist Underground, avait tué 10 personnes, principalement des immigrants, entre 2000 et 2007.

En octobre 2019, quelques mois seulement après la mort de Luebcke, l’Allemagne a été secouée par une fusillade dans une synagogue de la ville orientale de Halle, qui a fait deux morts.

Le néo-nazi Stephan Balliet, 28 ans, a été condamné à la prison à vie en décembre pour cette attaque, décrite comme la pire atrocité antisémite du pays depuis la Seconde Guerre mondiale.

En février dernier, un autre homme armé a abattu neuf personnes d’origine immigrée dans la ville centrale de Hanau.

Le ministre de l’Intérieur Horst Seehofer a déclaré l’extrémisme d’extrême droite « la plus grande menace pour la sécurité de l’Allemagne ».

Il a promis des mesures de sécurité plus strictes, notamment une répression des discours de haine en ligne.