Le néolibéralisme a été imposé au Chili – a déclaré à RT le petit-fils du premier président socialiste du pays — RT World News

Pablo Sepulveda Allende affirme que le sabotage des États-Unis a conduit au coup d’État militaire qui a renversé son grand-père dans les années 1970.

Depuis que Salvador Allende a été élu premier président socialiste du Chili en 1970, les États-Unis ont insisté pour le destituer du pouvoir et ont utilisé le sabotage économique et d’autres moyens pour créer les conditions d’un coup d’État militaire, a déclaré à RT le petit-fils d’Allende, Pablo Sepulveda Allende.

Pablo Sepulveda Allende s’est entretenu avec l’ancien président équatorien Rafael Correa, qui a lancé un nouveau talk-show sur RT consacré à l’examen de la vague de coups d’État soutenus par les États-Unis qui se sont propagés à travers l’Amérique du Sud au XXe siècle.

Parlant du coup d’État du 11 septembre 1973 perpétré par Augusto Pinochet, Allende a déclaré que même si le Chili était certes confronté à un certain nombre de problèmes économiques à l’époque, il a insisté sur le fait que tous avaient été en grande partie provoqués par les États-Unis.

Il a rappelé le tristement célèbre ordre donné par le président américain Richard Nixon à la CIA de « faire le [Chilean] cri d’économie” et empêcher Allende d’accéder au pouvoir ou le renverser s’il le fait.

Aujourd’hui, 50 ans après le coup d’État et plus de 20 ans après la fin de la dictature de Pinochet, le Chili essaie toujours de trouver sa place, a déclaré Allende. Bien que son pays soit parfois décrit comme l’un des pays les plus développés d’Amérique latine, il a insisté sur le fait qu’il existe une idée fausse sur l’économie et la société chiliennes. Allende a souligné qu’il y a encore beaucoup de pauvreté dans le pays et que la plupart des gens sont lourdement endettés.

Allende a également fait valoir que le néolibéralisme, qui a été l'idéologie dominante dans la politique chilienne, avait été imposé au Chili après les 17 années de terreur d'État menée par la dictature militaire autoritaire de Pinochet.















Il a dénoncé le fait que les partis de gauche modernes du Chili ont adopté le néolibéralisme et conclu des pactes avec la droite afin de rester au pouvoir. Il a affirmé que le Parti socialiste, ainsi que d’autres membres de la coalition de centre-gauche, avaient trahi l’héritage de son grand-père, par exemple en dénationalisant l’industrie du cuivre.

« Aujourd’hui, après 50 ans, 70 % du cuivre extrait au Chili appartient à des étrangers, à des sociétés transnationales. » dit Allende.

L’interview complète d’Allende est disponible sur RT Spanish. Les prochains épisodes de la série « Coup d’État » de Correa comprendront des discussions avec d’anciens et actuels dirigeants du Honduras, du Venezuela et de l’Argentine, entre autres.