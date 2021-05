Le Néo-Zélandais Henry Nicholls est ravi de revenir chez Lord malgré le souvenir de la finale de la Coupe du monde de cricket 2019 | Nouvelles de cricket

Henry Nicholls a marqué 174, 56, 11 et 157 lors de ses quatre derniers coups pour la Nouvelle-Zélande

Le batteur néo-zélandais Henry Nicholls a hâte de retourner à Lord’s pour affronter l’Angleterre malgré le souvenir de sa défaite lors de la finale de la Coupe du monde de cricket 2019.

Nicholls a été le meilleur marqueur des Black Caps avec 55 au Home of Cricket il y a deux ans, mais n’a pas pu inspirer son équipe à la gloire dans un match que les hôtes ont remporté par compte à rebours après un Super Over.

L’Angleterre et la Nouvelle-Zélande disputeront le premier de deux tests – tous deux en direct sur Sky Sports Cricket – à Lord’s à partir du 2 juin et auraient eu la chance de remporter un titre mondial sur le terrain si leur affrontement de championnat du monde contre l’Inde n’avait pas été changé. la bulle bio-sécurisée de l’Ageas Bowl.

« Pour différents gars, je suis sûr qu’il y aura différents niveaux d’émotion à propos du retour [to Lord’s], » il a dit.

« On en a parlé juste après la Coupe du monde quand nous nous sommes retrouvés à jouer une série au Sri Lanka. On savait que la finale du championnat Test allait être celle de Lord et à quel point cela pourrait être agréable dans deux ans d’y retourner et gagner un titre.

Le Néo-Zélandais Henry Nicholls passe à l’offensive contre l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde de cricket ICC 2019

« Évidemment, cela ne se produira pas à Lord’s, mais le fait que nous puissions jouer un match test là-bas contre l’Angleterre est vraiment excitant. En tant que jeune joueur de cricket grandissant, il a cette mystique à ce sujet. Ce sera agréable de venir jouer. là encore, mais c’est un format complètement différent et une équipe complètement différente.

« Il y a de l’importance à y retourner pour nous, mais nous savons que c’est très différent de réparer les torts que nous avons eus là-bas la dernière fois. »

Nicholls est arrivé en Angleterre dans une riche veine de balle rouge, frappant un meilleur 174 en carrière contre les Antilles en décembre, suivi de 157 contre le Pakistan.

Un autre score à trois chiffres lors de ses prochaines manches d’essai lui permettrait de gagner une place sur l’illustre tableau des honneurs du Seigneur et lui donnerait des souvenirs plus heureux du terrain.

« Ce serait génial. C’est vraiment cool d’y aller, de regarder les noms et de voir quelques Kiwis là-haut », a-t-il déclaré. « Tu penses à quel point ce serait spécial d’avoir ton propre nom là-haut. »

