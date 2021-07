Le Neo QLED de Samsung combine des innovations de pointe avec un engagement envers la durabilité – Samsung Global Newsroom

Aujourd’hui, la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique obligent les fabricants de technologies à adopter une approche plus réfléchie de l’innovation.

Samsung Electronics s’efforce d’intégrer la durabilité environnementale dans tout ce qu’elle fait. Les produits de l’entreprise sont soigneusement conçus pour minimiser leur impact sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie, des étapes de planification et de fabrication à leur utilisation et recyclage. Cela inclut l’utilisation de puces semi-conductrices à faible consommation d’énergie, d’emballages durables et de technologies d’économie d’énergie, et offre aux consommateurs la possibilité de recycler les emballages et les anciens appareils. Grâce à des solutions tangibles comme celles-ci, l’entreprise permet aux consommateurs de prendre part à une mission importante : conserver les ressources et réduire leur empreinte environnementale.

Ces efforts se reflètent dans la gamme de téléviseurs de l’entreprise, y compris son téléviseur Neo QLED de 75 pouces (QN90A). Consultez l’infographie ci-dessous pour examiner comment Samsung a adopté une approche de « cercle complet » en matière de durabilité avec l’un de ses derniers écrans.