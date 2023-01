Le nègre “Spare” du prince Harry a également écrit les mémoires de Nike à succès

Les écrivains fantômes sont des écrivains qui écrivent des livres au nom d’une autre partie, généralement sans en recevoir publiquement le crédit. Dans le cas de “Spare”, le nom de Moehringer n’apparaît pas sur la couverture et le livre est attribué uniquement au prince Harry.

Bien que l’homme de 38 ans ait participé à un blitz médiatique pour promouvoir son livre ces dernières semaines, le prince a été aidé à reconstituer le manuscrit de 416 pages de “Spare” sous la forme de la superstar ghostwriter JR Moehringer, qui a discrètement écrit un certain nombre d’autres autobiographies à succès.

Les mémoires à succès du prince Harry “Spare” sont déjà un succès retentissant, brisant des records de vente alors que les lecteurs se précipitent pour apprendre des détails à la fois salaces et banals sur la vie du royal britannique.

L’auteur américain JR Moehringer a écrit les mémoires du prince Harry “Spare”, ainsi que les mémoires de la star de tennis Andre Agassi et du fondateur de Nike Phil Knight.

Bien qu’il n’ait pas fait de presse pour “Spare”, Moehringer s’est ouvert sur le processus d’écriture fantôme dans le passé.

Il a écrit deux autres autobiographies à succès : “Open” de 2009 pour la star de tennis américaine Andre Agassi et “Shoe Dog” de 2016 pour le fondateur de Nike, Phil Knight. De plus, en 2005, il a écrit ses propres mémoires, “The Tender Bar”, qui a été adapté en un film de 2021 mettant en vedette Ben Affleck, lauréat d’un Oscar.

Dans le cas des mémoires d’Agassi, Moehringer a déclaré au New York Times en 2009 qu’il avait passé 250 heures avec le champion du Grand Chelem à huit reprises dans des séances qui “ressemblaient parfois à de la psychanalyse”. Mais le résultat final lui a permis de capturer plus précisément la voix d’Agassi et de raconter son histoire.

“Vous essayez d’habiter leur peau, et même si vous pensez à la troisième personne, vous écrivez à la première personne, donc les processus sont des images miroir les uns des autres, mais ils semblent très simpatico”, a-t-il déclaré dans une entrevue de 2012 sur “Fresh Air” de NPR.