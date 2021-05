«Nous avons fait des progrès substantiels au cours des 10 derniers jours, mais il reste encore des choses à travailler et nous nous réunirons de nouveau la semaine prochaine, et nous continuerons à travailler» Enrique Mora a déclaré mercredi aux journalistes dans la capitale autrichienne.

Le négociateur a été parmi ceux qui ont facilité des pourparlers indirects entre l’Iran et les États-Unis pour le retour des deux parties à l’accord connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), signé en 2015.

Le traité a été conçu pour empêcher l’Iran de développer des armes nucléaires – un objectif qu’il refuse de poursuivre – en échange d’un allègement des sanctions de la part des signataires américains et européens.

Cependant, l’ancien président américain Donald Trump a annoncé le retrait de l’Amérique de l’accord en 2018 et, à la place, est revenu à un «Pression maximale» campagne de sanctions contre l’Iran. À la suite du retrait des États-Unis, Téhéran a commencé à violer les termes de l’accord, notamment en ce qui concerne la quantité et la pureté de l’uranium qu’il peut stocker et produire.

Mercredi, l’optimisme de Mora quant à une percée potentielle a été partagé par certaines des autres délégations représentant les signataires originaux du JCPOA, qui ont aidé à la médiation des pourparlers. Mikhail Ulyanov, l’ambassadeur de Russie auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a déclaré dans un tweet que les participants ont noté que « bien » ou alors « important » des progrès avaient été accomplis et qu’un accord « à portée de main.«

«La Commission mixte reprendra ses travaux au début de la semaine prochaine. Espérons que le 5e tour sera final, » il ajouta.

Le principal négociateur iranien lors des pourparlers, le vice-ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi, a également rapporté « bon progrès » pendant les négociations.

Signe d’un mouvement plus spécifique de Washington et de Téhéran, il a également déclaré que le corps principal du texte était « presque prêt, » économiser pour «Quelques conflits complexes» nécessitant une discussion avec les gouvernements des pays concernés.

En outre, Mora a déclaré que le travail se poursuivait entre l’Iran et l’AIEA pour prolonger un accord de surveillance temporaire afin de permettre au chien de garde nucléaire de l’ONU d’effectuer les inspections nécessaires des activités nucléaires iraniennes.

Un accord de surveillance temporaire de trois mois en place depuis février expirera le 21 mai, date à laquelle les responsables espèrent qu’un accord pourra être conclu, selon Reuters.

Le président américain Joe Biden a exprimé sa volonté d’annuler le retrait de Trump du JCPOA à condition que l’Iran reprenne ses obligations au titre de l’accord.

Lors des précédents cycles de pourparlers, les négociateurs iraniens ont déclaré que les États-Unis devaient lever les sanctions avant de revenir à leurs engagements dans le cadre de l’accord.

