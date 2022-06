Le négociateur en chef de l’Ukraine demande plus d’armes

Des policiers ukrainiens documentent la destruction de l’un des plus grands marchés de vêtements d’Europe « Barabashovo » (plus de 75 hectares) à Kharkiv le 16 mai 2022, qui a été détruit à la suite d’un bombardement, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine.

WASHINGTON – Le négociateur ukrainien à la tête des pourparlers désormais bloqués avec les responsables russes a appelé les États-Unis et les alliés de l’OTAN à fournir rapidement à Kyiv des armes supplémentaires, invoquant l’absence de progrès dans la négociation d’un traité de paix avec Moscou.

« Une ou deux fois par semaine, nous nous appelons et ils vérifient et demandent ce qui se passe, mais les deux parties réalisent clairement qu’en ce moment, il n’y a pas de place pour la négociation », a expliqué David Arakhamia, le chef de la majorité du parlement ukrainien et de Kyiv. meilleur négociateur.

Arakhamia, qui s’est entretenu avec des journalistes du German Marshall Fund à Washington, DC, pour partager des mises à jour de ses discussions avec des responsables de l’administration Biden et des législateurs, y compris la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, a déclaré que l’Ukraine avait simplement besoin de plus d’armes et de plus de sanctions imposées contre la Russie.

« Ils ont reculé et se sont regroupés et maintenant ils se battent d’une manière bien différente. C’est une manière beaucoup plus intelligente, je dirais, parce que la logistique est en place maintenant », a déclaré Arakhamia.

Dans les semaines qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin fin février, les forces russes sur le terrain ont été confrontées à une multitude de problèmes logistiques sur le champ de bataille, notamment des rapports faisant état de pénuries de carburant et de nourriture.

Arakhamia a ajouté que la lutte de l’Ukraine contre la Russie est passée à un « combat à distance » et nécessitera donc un approvisionnement constant en artillerie à longue portée, drones, brouilleurs et radars afin de contrer l’arsenal colossal russe de missiles balistiques à moyenne portée et à longue portée. fusées.

« Il n’y a pas une seule région en Ukraine qui soit considérée comme totalement sûre parce qu’ils ont des missiles avec une distance qui leur permet de tirer sur n’importe quelle cible dans toute l’Ukraine », a ajouté Arakhamia.

Mercredi, le président Joe Biden a annoncé 1 milliard de dollars supplémentaires d’armes pour l’Ukraine, y compris des systèmes anti-navires, des roquettes d’artillerie et des cartouches pour obusiers. Depuis l’invasion par le Kremlin de son ancien voisin soviétique le 24 février, les États-Unis ont engagé 5,6 milliards de dollars d’aide à la sécurité en Ukraine.

Le dernier paquet de sécurité, le 12e de ce type, intervient alors que les forces russes intensifient leurs attaques dans la région ukrainienne du Donbass.

Les plates-formes d’artillerie lourde figurent en bonne place sur les listes de souhaits militaires ukrainiens. À ce jour, le Pentagone a transféré 126 systèmes d’artillerie d’obusiers de 155 mm des stocks de l’armée américaine et du corps des marines américains aux forces ukrainiennes. En plus des obusiers, les États-Unis ont également envoyé environ 260 000 obus d’artillerie.

Le Pentagone a également engagé récemment les systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité, ou HMARS, fabriqués par le géant de la défense Lockheed Martin. Les HMARS sont conçus pour tirer une variété de missiles à partir d’un camion mobile de 5 tonnes.