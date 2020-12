Le Premier ministre britannique Boris Johnson se rendra mercredi à Bruxelles pour des entretiens avec la chef de la Commission, Ursula von der leyen, dans un ultime effort pour conclure un accord commercial post-Brexit, après que le négociateur en chef du bloc sur le Brexit, Michel Barnier, a averti que les pourparlers avec le Royaume-Uni n’ira pas au-delà de mercredi.

Le dîner-réunion précède un sommet de l’UE, prévu pour les 10 et 11 décembre, au cours duquel von der Leyen informera les dirigeants de l’UE des 27 des résultats des discussions et de la possibilité d’un accord.

Les deux parties doivent encore surmonter leurs divergences dans des domaines cruciaux, notamment l’accès de l’UE aux eaux de pêche britanniques, des conditions de concurrence équitables pour les entreprises et des accords de règlement des différends, avant l’expiration de la période de transition à la fin de l’année. S’ils ne parviennent pas à parvenir à un accord, l’UE et le Royaume-Uni devront commercer aux conditions prévues par l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Les pourparlers de la semaine dernière entre Barnier et son homologue britannique ont atteint une autre impasse, les deux négociateurs décidant de suspendre leurs discussions pour informer leurs principaux. À la suite d’un appel téléphonique entre von der Leyen et Johnson samedi, les deux parties se sont réunies de nouveau à Bruxelles le lendemain, tandis que lundi, s’adressant aux ambassadeurs de l’UE au COREPER, Barnier a déclaré que les négociations sur le Brexit n’étaient « pas loin de la toute fin de partie » et qu’elles continuerait jusqu’au milieu de la semaine mais pas plus loin.

Selon des sources de l’UE citées par Reuters, le négociateur de l’UE a déclaré mardi lors d’une vidéoconférence avec les ministres des Affaires étrangères de l’UE qu’un scénario de «non-accord» était plus probable qu’un accord sur un pacte commercial, soulignant également que le bloc devrait mettre à jour son non -des plans d’urgence.

Cependant, dans un mouvement surprenant plus tard dans la journée, un accord a été conclu entre le gouvernement britannique et Bruxelles sur la mise en œuvre de l’accord de retrait.

«Cet accord de principe et les projets de textes qui en résulteront seront désormais soumis à des procédures internes respectives dans l’UE et au Royaume-Uni», lit-on dans une déclaration des coprésidents du comité mixte UE-Royaume-Uni sur la mise en œuvre de l’accord de retrait du Royaume-Uni, Maros Sefcovic, vice-président de la Commission et ministre britannique Michael Gove.

«Une fois que cela sera fait, une cinquième réunion ordinaire du comité mixte UE-Royaume-Uni sera convoquée pour les adopter formellement. Cela aura lieu dans les prochains jours et avant la fin de l’année », ajoute le communiqué.

🇪🇺🇬🇧 Heureux d’annoncer que grâce à un travail acharné, @michaelgove et je suis parvenu à un accord de principe sur toutes les questions concernant #WithdrawalAgreement la mise en oeuvre. Cela garantira qu’il sera pleinement opérationnel à partir du 1er janvier, incl. le Protocole sur l’Irlande / NI 👉 https://t.co/RaWNEVbxrt pic.twitter.com/1OCjapNd3F – Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 8 décembre 2020

Peu de temps après l’annonce de l’accord, le Premier ministre britannique a déclaré qu’il abandonnerait les projets controversés de violation du droit international, car il supprimerait les clauses du soi-disant projet de loi sur le marché intérieur qui remplaceraient les éléments de l’accord de retrait, et qu’il le ferait également. ne pas introduire de dispositions similaires dans le prochain projet de loi sur les impôts.

En octobre, la Commission lancé action en justice contre le Royaume-Uni au sujet de la législation, alors que le Parlement européen a menacé de bloquer tout accord commercial, si Londres ne parvient pas à supprimer les clauses.