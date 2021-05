Le négociateur du Brexit Michel Barnier suggère un HALT DE CINQ ANS à l’immigration en Europe… mais pas pour les réfugiés

Barnier a lancé l’idée lors de son apparition mardi dans l’émission Telematin de France 2.

«Je pense que nous devons prendre le temps de suspendre l’immigration pendant trois ou cinq ans», a-t-il déclaré, exhortant le bloc à renforcer ses frontières extérieures et à revoir ses politiques d’immigration.

Je ne parle pas des étudiants ou des réfugiés, que nous devons traiter avec humanité et attention, mais nous devons examiner toutes les procédures, nous devons discuter de Schengen avec nos voisins, nous devons appliquer des contrôles aux frontières, nous devons être plus rigoureux.

Dans son état actuel, le système migratoire européen ne fonctionne pas efficacement, a fait valoir Barnier. Il a également admis que « liens » entre migration de masse et «Des réseaux terroristes qui infiltrent les flux migratoires» existe. Interrogé par l’hôte si ses remarques signalaient une dérive par rapport à ses opinions politiques modérées et centristes, Barnier a nié les changements.

«Les problèmes d’immigration ne sont pas modérés. Je sais, en tant que politique que je suis, comment voir les problèmes tels qu’ils sont et que les Français les vivent et trouver des solutions ». il a souligné.

L’UE a lutté ces dernières années pour faire face au flux constant de migrants clandestins qui traversent la Méditerranée en bateau, souvent dans le but d’échapper aux zones de guerre et à la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient. L’afflux a atteint un sommet en 2015 et, début 2019, la Commission européenne a déclaré que la crise des migrants était terminée.

Mais le flux de migrants clandestins cherchant à atteindre l’UE est loin d’être terminé. L’année dernière, entre janvier et novembre, quelque 114 000 personnes sont entrées illégalement dans l’UE, selon les statistiques officielles de la Commission européenne. Ce nombre n’était que de 10% inférieur à celui de la même période en 2019, bien que la pandémie mondiale de coronavirus ait interrompu brusquement les voyages internationaux normaux.

Et le flux de migrants semble s’être accéléré ces dernières semaines. Rien que le week-end dernier, quelque 2 100 personnes sont arrivées sur l’île italienne de Lampedusa, un haut lieu de la migration illégale de longue date.

Italie: 2 100 migrants sont arrivés à Lampedusa en 24h, l’île complètement débordée au large des côtes de Tunisie. Les passeurs mafieux et les associations néo-esclavagistes dans leurs œuvres. pic.twitter.com/cGcGucnKTh – Verlaine (@__Verlaine__) 10 mai 2021

La rhétorique audacieuse de Barnier intervient alors qu’il revient à la politique intérieure française après la saga du Brexit, au cours de laquelle il était le négociateur en chef de l’UE. Il a été un critique virulent du Brexit, le décrivant comme «Une situation perdante-perdante» pour toutes les parties impliquées.

Plus tôt cette année, Barnier a mis en place un groupe de travail de législateurs de son parti Les Républicains appelé Patriot et Européen, apparemment en préparation d’une candidature à l’élection présidentielle française de 2022. Jusqu’à présent, cependant, il s’est abstenu de confirmer qu’il défierait Emmanuel Macron en avril prochain, affirmant seulement qu’il «Sera acteur de ce débat présidentiel».

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!