L’accord de la Grande-Bretagne avec Bruxelles est le «début d’un moment de renouveau national», selon le négociateur en chef du Royaume-Uni.

Lord Frost a salué « l’un des accords les plus importants et les plus larges de tous les temps », affirmant qu’il veillait à ce que le Royaume-Uni « établisse à nouveau ses propres lois ». Il a ajouté: « Tous les choix sont entre nos mains en tant que pays et c’est maintenant à nous de décider comment nous les utilisons et comment nous allons de l’avant à l’avenir. »

L’euphorie de Lord Frost fait suite à près de 12 mois de négociations exténuantes, aboutissant à une séance de marchandage toute la nuit sur les quotas pour les espèces de poissons individuelles.

(photo arrivant au Royaume-Uni après avoir conclu l'accord)

Les députés voteront sur l’accord au Parlement mercredi, le Royaume-Uni devant abandonner les règles commerciales existantes jeudi. Le Parlement européen doit également le ratifier, tandis que les ambassadeurs de l’UE ont reçu un briefing le jour de Noël sur l’accord commercial du négociateur européen Michel Barnier.

Un document de 1 246 pages, comprenant 800 pages d’annexes et de notes de bas de page, décrivant la relation post-Brexit avec l’UE, a été publié sur le site Internet du gouvernement britannique.

Sur la photo: Lord David Frost, le Premier ministre Boris Johnson, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le négociateur en chef de l'UE Michel Barnier à Bruxelles

Lord Frost a déclaré: « Il n’y a plus de rôle pour la Cour européenne de justice, il n’y a pas d’effets directs du droit de l’UE, il n’y a aucun alignement d’aucune sorte, et nous sommes hors du marché unique et hors de l’union douanière, tout comme le manifeste dit que nous le ferions. Des membres de haut niveau de l’équipe de négociation britannique ont déclaré que l’accord permettait une «divergence gérée» par rapport aux règles et normes de l’UE.

Un accord de libre-échange exclut généralement les droits de douane appliqués aux marchandises importées. Selon les termes de cet accord, si l’une des parties agit d’une manière que l’autre considère comme anticoncurrentielle, elle peut s’adresser à un arbitre indépendant. Si cela ne résout pas la plainte, l’une ou l’autre des parties peut imposer des tarifs.

Le dirigeant syndical Sir Keir Starmer – qui a fait campagne contre le Brexit – a déclaré que l’accord ne fournissait pas de protections adéquates pour les emplois, la fabrication, les services financiers ou les droits sur le lieu de travail.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l’accord était «équitable», ajoutant qu’il était «temps de tourner la page et de se tourner vers l’avenir».