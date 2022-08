Le négociateur derrière l’accord avec Freedom Convoy dit qu’Ottawa a été trop rapide pour utiliser les pouvoirs d’urgence

L’homme qui a négocié au nom de la ville d’Ottawa avec Tamara Lich et d’autres organisateurs du Freedom Convoy a déclaré qu’un accord permettant aux camionneurs de quitter les rues résidentielles de la ville n’avait pas eu suffisamment de temps pour se concrétiser avant que le gouvernement fédéral n’utilise ses pouvoirs d’urgence pour réprimer l’occupation de plusieurs semaines.

“Il s’agit d’une marque noire dans l’histoire du Canada”, a déclaré Dean French à propos de la décision du premier ministre Justin Trudeau d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février, juste un jour après que la nouvelle d’un accord entre la ville et les camionneurs est devenue publique.

“L’histoire montrera que c’était une réaction excessive totale.”

À partir de fin janvier, les manifestants se sont rassemblés contre les restrictions liées à la pandémie et ont bloqué l’accès aux quartiers et les principales artères autour de la Colline du Parlement en obstruant les rues avec des camions et d’autres véhicules.

Le déclenchement de la loi a donné aux autorités des pouvoirs temporaires étendus, notamment la possibilité de geler les comptes bancaires et les cartes de crédit des manifestants et d’obliger les entreprises de dépanneuses à les aider à dégager les véhicules. La participation à tout événement considéré comme un rassemblement illégal, comme la manifestation du convoi d’Ottawa, est également devenue illégale.

REGARDER | Le gouvernement aurait dû attendre, dit French : L’utilisation par le gouvernement de la Loi sur les mesures d’urgence est une « marque noire » dans l’histoire du Canada, selon le médiateur du convoi Dean French, qui a mené les négociations entre le maire d’Ottawa et les chefs de convoi, affirme que le gouvernement aurait dû attendre de voir si les manifestants ont dégagé les zones résidentielles après la conclusion d’un accord avant d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence. “L’histoire va montrer que c’était une réaction excessive totale”

La semaine dernière, des procès-verbaux non scellés de réunions du cabinet ont révélé que Trudeau avait pris la mesure sans précédent d’invoquer la loi seulement un jour après avoir été informé par son conseiller à la sécurité nationale d’une “percée” potentielle dans la crise.

Le cabinet du ministre de la sécurité publique dit plus tard le procès-verbal faisait référence à des négociations menées par la ville qui ont été “finalement infructueuses” après avoir été “désavouées” par de nombreux associés au convoi.

Le gouvernement a considéré le résultat de ces négociations « comme un facteur dans la décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence », a ajouté le bureau du ministre.

Rencontre avec les organisateurs autour d’une pizza

French, qui a démissionné de son poste de chef de cabinet du premier ministre de l’Ontario Doug Ford en 2019 à la suite d’une controverse sur les nominations partisanes, a déclaré que des dizaines de camions commençaient à quitter les zones résidentielles lorsque la Loi sur les mesures d’urgence a été invoquée.

“Pourquoi le cabinet de Trudeau n’aurait-il pas attendu le dimanche soir [Feb. 13] dire, ‘[Ottawa Mayor Jim Watson], un maire très crédible et respecté, a un accord. Attendons juste deux ou trois jours pour voir si cette résolution pacifique fonctionne. Si ce n’est pas réel, alors laissons tomber le marteau », a déclaré French Pouvoir et politique hôte Vassy Kapelos mercredi.

French a déclaré avoir approché Watson pour aider à résoudre la crise des convois à Ottawa le 10 février.

Le 11 février, a-t-il dit, il rencontrait en personne Lich et plusieurs autres organisateurs de convoi autour d’une pizza dans un hôtel du centre-ville d’Ottawa.

Le premier ministre Justin Trudeau, accompagné de membres du cabinet, annonce le déploiement de la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février à Ottawa. (La Presse canadienne)

“Nous avons conclu l’affaire ce soir-là, essentiellement”, a déclaré French.

Selon une lettre du 12 février de Watson à Lich , l’accord prévoyait que tous les camions de protestation soient retirés dans les 72 heures des zones résidentielles et du parking d’un stade de baseball. Ils devaient déménager sur la rue Wellington juste au sud de la Colline du Parlement.

S’il y avait des “preuves claires” que le convoi commençait à se dégager des quartiers avant midi le 14 février, Watson rencontrerait Lich, a écrit le maire.

Dans une lettre de réponse envoyée le jour même Lich a déclaré à Watson que le conseil d’administration du Freedom Convoy était d’accord avec sa demande “de réduire la pression sur les résidents et les entreprises” et de regrouper les véhicules autour de la Colline du Parlement.

“Nous travaillerons dur au cours des prochaines 24 heures pour obtenir l’adhésion des camionneurs”, a écrit Lich. “Nous espérons commencer à repositionner nos camions lundi.”

L’avocat Keith Wilson, qui représente Lich dans ses affaires non criminelles, a donné à CBC Un mémo de Lich et d’autres organisateurs du convoi, a-t-il dit, a été distribué à des centaines de participants au convoi ce jour-là pour leur parler de la nouvelle stratégie.

“Nous devons repositionner nos camions afin de ne pas donner au Premier ministre l’excuse qu’il veut désespérément utiliser la force et saisir nos camions”, indique le mémo.

L’avocat du Freedom Convoy, Keith Wilson, prend la parole lors d’une conférence de presse à Ottawa le 3 février. L’organisatrice du convoi, Tamara Lich, est à l’extrême droite. (Blair Gable/Reuters)

Contraindre les entreprises de camionnage à aider à saisir les véhicules de protestation – l’un des pouvoirs élargis autorisés en invoquant la loi sur les mesures d’urgence – a été cité comme une option dans les minutes du cabinet dès le 12 février, la veille du jour où le cabinet a entendu parler de la percée potentielle.

Plus tôt cette année, la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a déclaré à un comité parlementaire que les pouvoirs d’urgence étaient utiles pour déloger les manifestants retranchés dans les rues d’Ottawa pendant des semaines et qu’il y avait des moments où la GRC aurait utilisé ces pouvoirs plus tôt si la loi avait été invoquée plus tôt.

Les détails de l’accord ont été rendus publics quelques heures seulement avant la réunion du cabinet au cours de laquelle Trudeau et les ministres réunis ont été informés de la “percée”, a déclaré French.

“C’était assez clair”, a-t-il déclaré à propos de l’accord. “Je suis surpris que la formulation du conseiller à la sécurité du Premier ministre et du cabinet n’ait pas été un peu plus directe : “Le maire a un accord”.

REGARDER | Power Panel débat de l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence : Power Panel débat de l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence Les panélistes Power – Charelle Evelyn, Brian Gallant, Tim Powers et Kathleen Monk discutent de l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence par le gouvernement libéral.

Signaux mixtes

Certains des camions – pas tous – ont quitté les rues résidentielles après l’annonce de l’accord et le compte Twitter de Lich a mis en doute la réalité d’un accord.

Kapelos a également souligné qu’un autre personnage clé du convoi, Pat King, avait dénoncé l’accord et que certains manifestants interrogés après l’accord avaient déclaré publiquement qu’ils ne bougeraient pas.

“Oui, il y avait un peu de marche arrière et une certaine clarté qui devait avoir lieu”, a déclaré French, ajoutant qu’il “adorerait savoir” combien de camions avaient déménagé selon le Service de police d’Ottawa.

“Je pense que c’est la question clé”, a déclaré French à propos de l’enquête publique qui débutera le 19 septembre pour analyser les raisons pour lesquelles le gouvernement Trudeau a recours aux mesures d’urgence.

Le bureau de Watson a confirmé cette semaine que le maire n’avait jamais rencontré Lich.

Le maire a refusé de commenter la “percée” rapportée, citant sa comparution prévue à l’enquête.

Une liste complète des témoins sera publiée à l’approche du lancement de l’enquête, a déclaré un porte-parole de la Commission d’urgence de l’ordre public.

Dans un tweet la semaine dernière critiquant le gouvernement Trudeau pour avoir invoqué la Loi sur les mesures d’urgence lorsqu’il l’a fait, Wilson a déclaré que l’accord entre la ville et les organisateurs du convoi avait été signé le 12 février.

L’accord négocié entre les camionneurs & City a été signé le samedi. Réunion logistique tenue à l’hôtel de ville dimanche après-midi avec police/ville. Les camions ont commencé à bouger le lundi matin, et d’autres ont bougé le mardi. Malgré cela, Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence. J’étais là et j’ai fait les négociations. https://t.co/jggTN4pf0O —@ikwilson

Dans une déclaration envoyée par e-mail, Wilson a déclaré que le tweet du 13 février du compte de Lich indiquant qu’il n’y avait pas d’accord était “mal formulé”.

Il a également souligné un message de suivi indiquant que le plan irait de l’avant.

(Twitter)

Les camions ont commencé à se déplacer le lendemain matin “mais de mauvaises communications au sein des différents services de police ont entraîné le blocage des camions pendant leur déplacement”, a déclaré Wilson.

D’autres camions devaient également se déplacer au cours des deux prochains jours. Mais Wilson a déclaré que le 16 février – deux jours après l’entrée en vigueur de la loi sur les urgences et un jour où la police a commencé à circuler avis aux manifestants leur disant de quitter le centre-ville d’Ottawa — on lui a « dit que le gouvernement fédéral et le nouveau chef de la police empêchaient la mise en œuvre de l’accord et qu’aucun camion ne serait plus autorisé à se déplacer » vers Wellington ou hors de la ville.

(Twitter)

D’autres documents judiciaires non scellés – qui découlent de l’Association canadienne des libertés civiles poursuivant le gouvernement fédéral pour son utilisation de la loi – font allusion à des problèmes de communication avec la police pendant l’occupation.

“Il semble qu’il n’y ait pas de plan à Ottawa, le chef du Service de police d’Ottawa (SPO) n’ayant pas encore approuvé le plan élaboré avec la GRC et l’OPP”, lit-on dans le procès-verbal de la réunion du cabinet du 12 février et d’autres membres du groupe gouvernemental d’intervention en cas d’incident.

“Pendant le [meeting]la confirmation a été obtenue que le chef de la police du SPO a accepté le plan.”

Plus tard au cours de la réunion, il a été noté qu’il continuait d’y avoir “des difficultés à travailler avec l’équipe de planification intégrée à Ottawa autour de la communication et surtout du chef du SPO”.

Peter Sloly a démissionné de son poste de chef de la police d’Ottawa le 15 février, le lendemain de l’invocation de la loi et au milieu des allégations selon lesquelles il est entré en conflit avec des membres de l’OPP et de la GRC chargé d’aider les efforts d’application de la loi de la ville pendant la crise.

Le Service de police d’Ottawa a refusé de commenter le procès-verbal et les affirmations de Wilson concernant la communication policière, citant l’enquête publique à venir.

“Bien que le Service de police d’Ottawa n’ait pas encore reçu d’informations confirmant qu’il aura la possibilité d’assister à l’audience publique, nous avons l’intention de coopérer pleinement à l’enquête publique et, si nous en avons la possibilité, nous comparaîtrons devant l’urgence de l’ordre public. Commission », a déclaré un porte-parole de la police.