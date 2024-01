Le négociateur clé de l’accord frontalier affirme qu’un accord bipartite a été conclu et pourrait être prêt la semaine prochaine

CNN

Le sénateur Chris Murphy, l’un des principaux négociateurs d’un éventuel accord frontalier, a déclaré dimanche que le texte d’un compromis pourrait être prêt à être soumis au Sénat dans les prochains jours.

« Nous avons un accord bipartisan. Nous terminons le texte en ce moment”, a déclaré Murphy à Dana Bash de CNN sur “l’état de l’Union”, ajoutant que la question reste de savoir si les républicains vont écouter l’ancien président Donald Trump, qui a essayé de faire échouer le compromis.

« Nous sommes en quelque sorte en train de finaliser les derniers morceaux de texte en ce moment. Ce projet de loi pourrait être prêt à être présenté au Sénat américain la semaine prochaine. Mais ce ne sera pas le cas si les républicains décident de laisser cette question en suspens à des fins politiques », a ajouté le démocrate du Connecticut.

Murphy s’est dit heureux de voir le président Joe Biden soutenir l’accord émergent. Biden a cité le compromis lors d’un rassemblement électoral samedi, affirmant qu’il fermerait la frontière sud des États-Unis s’il en avait l’autorité – une adoption de politiques beaucoup plus draconiennes que celles qu’il avait envisagées auparavant.

« J’étais heureux d’entendre le président se prononcer avec force en faveur de ce projet de loi. J’espère que nous aurons encore suffisamment de républicains au Sénat qui veulent résoudre le problème à la frontière plutôt que de simplement suivre les ordres de Donald Trump, mais nous verrons au cours des prochaines 24 à 48 heures si c’est vrai”, a déclaré Murphy. .

Graeme Sloan/Sipa États-Unis/AP Le sénateur Chris Murphy s’adresse aux médias au Capitole des États-Unis à Washington, DC, le 9 janvier 2024.

Éléments de l’accord inclure une nouvelle autorité qui permet au président de fermer la frontière entre les points d’entrée lorsque les passages illégaux atteignent des niveaux élevés, de réformer le système d’asile pour résoudre les cas dans un délai plus court et d’accélérer les permis de travail.

Selon l’accord proposé, le Département de la Sécurité intérieure se verrait accorder une nouvelle autorité d’urgence pour fermer la frontière si le nombre moyen quotidien de migrants traversant illégalement atteint 4 000 sur une période d’une semaine. Certains migrants seraient autorisés à rester s’ils s’avéraient qu’ils fuyaient la torture ou les persécutions dans leur pays.

Il est impossible de fermer la frontière aux demandeurs d’asile en raison de la loi actuelle, malgré les multiples tentatives de Trump en ce sens pendant son mandat.

L’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a également approuvé l’accord dimanche.

« Cette législation est un compromis ; c’est une négociation, et c’est ce pour quoi nous sommes ici », a déclaré le démocrate californien à Bash sur « l’état de l’Union ».

Une réforme globale de l’immigration, a noté Pelosi, « est peu probable avec le Congrès que nous avons actuellement, nous devons donc aller de l’avant ».

Bien que le texte soit encore inédit, l’autorité n’est pas sans rappeler une restriction aux frontières de l’ère Covid invoquée par Trump en 2020 qui permettait aux autorités de refouler les migrants à la frontière. Cela a entraîné une augmentation du nombre de franchisseurs répétés de la frontière et a encore mis à rude épreuve le système d’immigration.

Locataire de maison Mike Johnson a prévenu dans une lettre la semaine dernière, que l’accord frontalier émergent est « mort dès son arrivée » dans sa chambre s’il ressemble à quelque chose de proche de ce qui a été rapporté. Son interprétation de la proposition est cependant fausse, selon une source proche du dossier.

Johnson, un républicain de Louisiane, a déclaré que Biden devrait « démontrer sa bonne foi en prenant des mesures immédiates pour l’obtenir ». Il devrait signer dès maintenant un décret mettant fin à la libération massive de clandestins et de personnes dangereuses dans notre pays.»

Murphy a répliqué en disant : « Tout d’un coup, ils sont contre la réforme des frontières et de l’immigration parce qu’ils ont peur qu’elle soit adoptée, et de nombreux républicains à la Chambre et certains au Sénat n’ont en réalité aucun plan pour aider le président à contrôler le pays. frontière parce qu’ils veulent maintenir la frontière dans une situation chaotique à des fins politiques.

Murphy a souligné que les enjeux de cet accord – qui est lié au financement de l’Ukraine dans sa lutte contre l’invasion russe – sont élevés.

«La conséquence d’un échec ici n’est pas seulement que nous maintenons l’immigration comme une question ouverte que Donald Trump pourrait exploiter lors des prochaines élections. Il faut aussi que l’Ukraine perde cette guerre et que la Russie amène son armée aux confins de l’Europe – ce serait catastrophique pour les États-Unis et pour le monde », a-t-il déclaré.

Murphy a néanmoins maintenu qu’il était suffisamment convaincu que les républicains soutiendraient un accord malgré les divisions internes du GOP et les efforts de Trump pour empêcher une victoire potentielle de Biden.

Le sénateur républicain James Lankford de l’Oklahoma, un autre négociateur clé en matière de sécurité frontalière, a déclaré dimanche à l’émission « Face the Nation » de CBS qu’il n’y avait pas encore de décompte des voix sur l’accord. Cependant, il a déclaré qu’il se sentait « positif à ce sujet car même les premiers retours ont été bons ».

Quant aux tentatives de Trump pour bloquer l’accord, Lankford a déclaré qu’il y avait beaucoup de désinformation sur le contenu du projet de loi et qu’il « attendait avec impatience » que Trump ait l’occasion de le lire une fois qu’il y aura un texte.

Le sénateur républicain Rick Scott de Floride a déclaré dimanche qu’il pensait que le projet de loi devait être lié à une autre mesure pour que Biden s’y conforme. Scott a déclaré que le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, n’était pas favorable à l’inclusion d’une mesure de responsabilité ou à l’association du projet de loi à une autre forme d’aide.

“À moins qu’il n’y ait une mesure de responsabilité qui oblige Biden à sécuriser la frontière, liée à l’aide à l’Ukraine, liée à autre chose, à moins qu’il n’y ait quelque chose comme ça, Biden ne respectera pas la loi”, a déclaré Scott sur “Fox News Sunday”.

Illustrant les divisions qui tourbillonnent autour de la politique frontalière de l’administration Biden alors que le Sénat cherche à adopter un accord, les Républicains de la Chambre ont déclaré dimanche. a publié deux articles de mise en accusation contre le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, qui, selon eux, a commis « des crimes et délits graves » pour son « refus délibéré et systémique de se conformer à la loi » et pour avoir abusé de la confiance du public.

Mayorkas a repoussé les critiques et les responsables qui travaillent en étroite collaboration avec lui ont déclaré qu’il avait l’intention de rester à ce poste.

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.

