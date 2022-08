Le négationniste des résultats 2020 supervisera le vote dans le comté rural du Nevada

RENO, Nevada (AP) – Les commissaires de comté du Nevada rural ont nommé un nouveau haut responsable électoral qui a nié que le président Joe Biden ait remporté les élections de 2020 et promet de mettre en œuvre des plans pour compter chaque bulletin de vote à la main, à la place des machines à tabuler les votes électroniques.

Le républicain Mark Kampf succèdera au vétéran greffier du comté Sam Merlino, qui démissionne en raison des plans de comptage manuel de la commission du comté après des mois d’examen sans précédent de son travail d’administration des élections locales. Kampf, dont le premier jour en tant que greffier du comté par intérim est vendredi, est un comptable qui a récemment occupé le poste de trésorier du comté et a remporté la nomination du Parti républicain au poste de greffier du comté lors de la primaire de juin.

Après une réunion de commission marathon de cinq heures et demie au cours de laquelle les membres du public ont largement soutenu sa nomination, les commissaires ont voté 4 contre 1 mardi pour nommer Kampf. La plupart des résidents ont souligné son expérience et un plan de 18 pages qu’il a qui comprend la refonte de l’élection de Nye pour tous les comptages de papier, divisés par circonscription.

“Je pense que c’est une perte de temps et d’argent pour les contribuables de former quelqu’un d’autre alors que Mark a remporté la primaire et c’est probablement lui qui sera évidemment élu en janvier”, a déclaré Chelsy Fischer, résidente.

Le bureau du secrétaire d’État a prévu des audiences ce mois-ci pour peser les nouvelles exigences des comtés qui prévoient de compter à la main.

Dans de brèves remarques mardi, Kampf a également fait allusion à un “processus de tabulation parallèle” qui se déroulera parallèlement au décompte des mains. Il a déclaré que cela imiterait une grande partie de ce qui est actuellement en place pour les bulletins de vote par correspondance, qui sont triés et tabulés à l’aide de machines, mais n’a pas précisé si cette version inclurait également les machines.

Kampf a été un incontournable des réunions de la commission de comté et des ateliers convoqués par le secrétaire d’État tout au long de cette année. Il a déclaré que l’éducation et une refonte des procédures électorales sont nécessaires pour rétablir la confiance dans les élections qui, selon lui, ont été érodées lors des élections de 2020.

“Je crois que Donald Trump a remporté les élections de 2020”, a déclaré Kampf lors d’un débat primaire républicain en avril au cours duquel tous les candidats ont mis en doute les machines à voter et la victoire de Biden.

Les responsables électoraux fédéraux et étatiques et le propre procureur général de Trump ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve crédible que les élections de 2020 aient été entachées. Les allégations de fraude de Trump ont également été catégoriquement rejetées par les tribunaux, y compris par les juges qu’il a nommés.

Tout au long de l’année, Kampf a reçu le soutien de Jim Marchant, le candidat du Parti républicain au poste de secrétaire d’État du Nevada et un chef de la coalition de candidats “America First” qui nient la validité des élections de 2020. Marchant a déclaré mardi aux commissaires que la nomination de Kampf leur permettrait de mettre en place un nouveau système de vote “que nous pourrons déployer dans tout le pays”.

Le soutien de Marchant a fait écho aux remarques qu’il a faites samedi sur le podcast “War Room” de l’ancien stratège de la campagne Trump Steve Bannon. Marchant a déclaré qu’après avoir abandonné les machines à voter dans le comté de Nye, lui et sa coalition prévoyaient de distribuer des procédures de comptage manuel dans tout le pays.

La nomination de Kampf est le dernier indicateur que la méfiance à l’égard des élections de 2020 continue de galvaniser les républicains du Nevada, un État du champ de bataille occidental que les deux parties visent à mi-parcours de cette année.

Lors de la primaire de juin, les négationnistes ont fait des incursions parmi les républicains, remportant les nominations du parti pour les postes d’État et fédéraux. Adam Laxalt, candidat républicain au Sénat américain, a coprésidé la campagne de réélection de Trump au Nevada et a mené des contestations judiciaires infructueuses pour annuler les résultats des élections de 2020 de l’État sur la base de fausses allégations de fraude électorale. En février, Marchant a déclaré aux électeurs lors d’un forum des candidats que leur vote “n’a pas compté depuis des décennies”.

Joey Gilbert, qui est arrivé deuxième dans la course au poste de gouverneur républicain avec 26 000 voix, a affirmé à plusieurs reprises, sans preuve, qu’il avait en fait gagné avec plus de 50 000 voix. Son équipe a payé pour un recomptage à l’échelle de l’État et a déposé une contestation formelle des résultats pour ce qu’il a appelé des erreurs mathématiques dans le dépouillement des votes. Il comparaîtra plus tard ce mois-ci devant le tribunal de Carson City pour une audience sur la contestation.

Malgré les désaccords publics sur les projets de transition vers le comptage manuel, les commissaires du comté de Nye ont également décerné mardi à Merlino une plaque pour ses années de service.

AP Writer Sam Metz a contribué aux reportages de Salt Lake City. Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Stern sur Twitter @gabestern326.

Gabe Stern, Associated Press