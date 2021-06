Le négatif du film ‘Alien Autopsy’ de 1947 mis aux enchères car NFT et les enchères commencent à 1 million de dollars

Des mèmes aux clips musicaux, les jetons non fongibles ou NFT sont devenus une forme unique de collecte ou de conservation d’objets sous forme numérique en 2021. Dans sa dernière édition, le monde de NFT a accueilli le cadre négatif des séquences de films en noir et blanc. de 1947 qui montre ce qui ressemble à une autopsie d’un cadavre extraterrestre. Surnommé le film Alien Autopsy, l’image sera mise aux enchères sur le marché NFT, Rarible. Le négatif montre l’autopsie d’un extraterrestre qui s’est écrasé à Roswell, Nouveau-Mexique en août 1947. Le site Web d’enchères numériques a fixé l’enchère minimale du cadre de film 16 mm à 1 196 474,31 $ ou 450 wETH en monnaie décentralisée.

Le site de vente aux enchères mentionne que le négatif original de l’autopsie extraterrestre sera envoyé à l’adjudicataire par livraison spéciale avec des copies de la correspondance de la Central Intelligence Agency (CIA) qui valide le film. En plus d’être conservé numériquement pour l’acheteur, Rarible enverra également un cadre physique de 16 mm à l’enchérisseur gagnant. Il est assuré qu’aucune autre image du film ne sera vendue en tant qu’article NFT ou physique à l’avenir, ce qui en fait l’un des articles les plus rares de la planète.

Dans la description du NFT, Rareté mentionne comment le personnel de la CIA a authentifié la pièce la plus célèbre de l’UAP, c’est-à-dire la preuve de phénomènes aériens non identifiés, en publiant le film Alien Autopsy. Le site de vente aux enchères mentionne également qu’aucune autre image du film ne sera fabriquée ou proposée à la vente ou aux enchères à l’avenir, ce qui en fait une « opportunité unique » de posséder une preuve révolutionnaire de l’UAP et de l’histoire des médias. Rarible a également mentionné dans son communiqué de presse que la valeur du film Alien Autopsy Film NFT ne ferait que croître. La vente aux enchères se terminera dans cinq jours et il sera intéressant de voir à quel point les collectionneurs d’art numérique sont prêts à enchérir pour cette pièce.

L’enchère intervient également à un moment où le Pentagone est sur le point de publier un rapport sur ce qu’il sait des PAN.

