Le Néerlandais Tallon Griekspoor remporte le premier titre du circuit ATP à Pune

La star du tennis néerlandais Tallon Griekspoor a perdu le premier set mais a remporté une superbe victoire par derrière 4-6, 7-5, 6-3 contre le n ° 60 mondial Benjamin Bonzi dans une finale palpitante pour remporter la cinquième édition. du Tata Open Maharashtra ainsi que son premier titre sur le circuit ATP au stade Balewadi de Pune samedi.

L’affrontement au sommet à succès a répondu aux attentes dès le départ alors que Bonzi et le numéro 95 mondial Griekspoor se sont battus dur pour chaque point et ont fait preuve d’un niveau d’énergie et d’athlétisme de classe mondiale, se déplaçant bien sur le terrain. Bonzi, 26 ans, a réussi à prendre la tête du premier set après 4-4 alors qu’il a ajouté cinq points successifs pour le sécuriser 6-4 et prendre une avance de 1-0 dans le match.

Griekspoor ne semblait pas d’humeur à abandonner facilement car le deuxième set a également été témoin d’une compétition acharnée lorsque les deux joueurs, avec un classement en carrière de 44, ont refusé à l’adversaire une grosse avance. Menant à 4-3, Bonzi semblait plus à l’aise entre les deux alors qu’il marquait quatre points consécutifs pour porter le score à 5-4 mais, servant gros, Griekspoor a réussi un revirement incroyable non seulement pour égaliser les scores mais aussi pour faire entrer le match dans le décideur.

Il a maintenu l’élan dans le troisième set crucial, se gardant en tête dans le match à 3-1, puis a étiré l’avance à 4-2 avant de remporter confortablement le set ainsi que le match à la fin.

Le seul ATP 250 d’Asie du Sud a été organisé par la Maharashtra State Lawn Tennis Association (MSLTA) en association avec le gouvernement du Maharashtra pour la cinquième année à Pune.

Plus tôt, la paire indienne de N Sriram Balaji et Jeevan Nedunchezhiyan a conclu sa course de rêve avec une deuxième place en double après s’être battue 4-6, 4-6 contre le duo de quatrième tête de série de Sander Gille et Joran Vliegen dans le final. Gille et Vliegen ont remporté leur sixième titre sur le circuit ATP. Leur dernier titre est venu à Singapour en 2021.

Le duo né au Tamil Nadu, disputant sa première finale de l’ATP Tour, a été impressionnant tout au long du tournoi depuis son inscription en tant que paire alternative. Ils ont tout donné dans les deux sets mais Gille et Vliegen ont joué de manière agressive tout au long du match avant de conclure en une heure et 10 minutes.

Le prestigieux tournoi, propriété d’IMG et géré par RISE Worldwide, est sponsorisé par Tata Motors.

Le tournoi de cette année s’est terminé par une compétition passionnante en présence de 17 joueurs du top 100, dont l’ancien champion du Grand Chelem Marin Cilic et le finaliste de l’an dernier Emil Ruusuvuori dans un peloton de simple très compétitif. Le tirage au sort du double a également vu la participation de l’ancien duo n ° 1 mondial Rajeev Ram et Joe Salisbury aux côtés de l’as du tennis indien Rohan Bopanna, entre autres.

