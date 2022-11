Le Nebraska vote pour augmenter le salaire minimum avec l’inflation

L’économie a peut-être été une priorité pour les électeurs à travers le pays, mais dans le Nebraska, le Nevada et le district de Columbia, les électeurs ont pu avoir un impact direct sur les chèques de paie des gens avec des mesures pour augmenter le salaire minimum des régions.

Au Nebraska, l’initiative 433 – que près de 60% des électeurs ont approuvée mardi – trace un plan pour porter le salaire minimum de l’État à 15 dollars au cours des prochaines années, puis lie les augmentations à l’indice des prix à la consommation (IPC) par la suite. Le salaire minimum de l’État est actuellement de 9 $ de l’heure et augmentera en conséquence jusqu’en 2026 :

10,50 $ de l’heure d’ici 2023

12 $ de l’heure d’ici 2024

13,50 $ de l’heure d’ici 2025

15 $ de l’heure d’ici 2026

Après 2026, l’IPC annuel pour tous les consommateurs en août déterminera les augmentations du salaire minimum en janvier suivant. Si la mesure était applicable pour une augmentation en janvier 2024, le salaire minimum augmenterait par exemple d’environ 8 %.

Les travailleurs et les groupes de défense ont célébré le résultat cette semaine. “Notre expérience avec les Nebraskas des communautés rurales et urbaines de tout l’État tout au long de cette campagne a été que le salaire minimum actuel de 9 $ n’était tout simplement pas suffisant pour que quiconque le gagne”, a déclaré Becky Gould, directrice exécutive de l’organisation à but non lucratif Nebraska Appleseed, qui est un membre de la coalition Raise the Wage Nebraska.

Le Nevada, en revanche, peut augmenter son salaire minimum, mais supprimer une clause qui lie les augmentations à l’IPC, bien qu’elles aient été plafonnées à une augmentation de 3%. L’État attend toujours le décompte final des votes pour voir si la mesure est adoptée.

S’il est adopté, le salaire minimum passera de 9,50 $ pour les employés bénéficiant de prestations de santé de l’employeur et de 10,50 $ pour les employés sans prestations de santé de l’employeur à 12 $ pour tous les employés et supprimera les augmentations liées à l’inflation.

La mesure supprimerait également le système à deux niveaux qui permet aux employeurs qui offrent des prestations d’assurance maladie de payer des salaires inférieurs d’un dollar au minimum.

Quatre États et le district de Columbia ajustent déjà leur salaire minimum chaque année en fonction de l’IPC, selon le National Council for State Legislatures :

Le Vermont est cependant unique en ce sens qu’il augmente le salaire minimum du pourcentage de l’IPC ou de 5%, selon le plus petit des deux. Ainsi, malgré une inflation record bien supérieure à 5 % cette année, ceux qui gagnent le salaire minimum dans le Vermont ne verront pas d’augmentations entièrement correspondantes.

Pendant ce temps, les augmentations du salaire minimum en Californie et en Oregon commenceront à refléter l’IPC en 2023, et la mesure du New Jersey entrera en vigueur en 2025.

Les électeurs de DC ont également approuvé les modifications du salaire minimum pour les travailleurs à pourboire. Actuellement, les employeurs sont légalement autorisés à payer à ceux qui gagnent des pourboires – principalement les serveurs de restaurant et les barmans – un salaire bien inférieur au minimum régulier, dans l’espoir que les pourboires des clients combleront la différence. Si les pourboires ne ramènent pas le salaire du travailleur au salaire minimum complet, les entreprises sont tenues de payer l’écart.

Mais le minimum de 5,35 $ de l’heure de DC pour les travailleurs à pourboire augmentera progressivement pour atteindre la norme de 16,10 $ d’ici 2027.

Ces augmentations font suite à une vague encore plus importante d’États augmentant le salaire minimum cette année – les travailleurs de 26 États ont vu le salaire minimum augmenter en 2022selon un rapport de Wolters Kluwer Legal & Regulatory US

Le salaire minimum fédéral reste inchangé à 7,25 dollars depuis 2009, bien que le président Biden ait donné un coup de pouce aux employés fédéraux plus tôt dans sa présidence, augmentant leur salaire minimum à 15 dollars.

Les partisans continuent de faire pression pour augmenter le salaire minimum à améliorer les conditions de vie des travailleurs et de leurs familles.

“Cette situation n’est pas unique au Nebraska, et il n’est pas surprenant que le problème résonne dans d’autres endroits du pays”, déclare Gould. “L’augmentation des salaires donnera de la dignité au travail acharné, contribuera à réduire la pauvreté, comblera les écarts de rémunération entre les races et les sexes et alimentera notre économie locale.”

