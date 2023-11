Le Nebraska doit développer son jeu de passes au-delà de résultats épouvantables

SUR L’HERBE À EAST LANSING, Michigan – Et si c’est chaotique pour moi de regarder à 45 mètres, imaginez que vous ne regardez pas le match sur un écran, mais que John Malkovich doit se frayer un chemin dans la tête de Heinrich Haarberg alors qu’il tente de monter un dernier entraînement égalisateur à Michigan State. Écoutez-vous respirer. Traitez le moment.

Premièrement, parce que les officiels du Big Ten ont mal repéré la capture de Malachi Coleman comme un gain de neuf verges au lieu du gain de 10 verges, vous devez vous dépêcher et exécuter un deuxième jeu. Pénalité sur MSU !

À 19 secondes de la fin, vous êtes sur votre propre ligne de 46 verges et devez effectuer une seule passe de 20 verges pour placer un botteur de placement aux jambes fortes à portée d’un panier. Vous reculez et voyez Jaidyn Doss au milieu pour exactement le gain nécessaire.

Vous vous reculez pour lancer. Ouais, c’est un long mouvement, mais maintenant, il y a un Spartiate qui divise deux de vos joueurs de ligne pour mettre sa patte contre votre patte et faire reculer le ballon. Ensuite, une course folle vers la peau de porc, un lancer précipité du Je vous salue Marie qui tombe sur le gazon, et la fin de la partie.

Les gens lisent aussi…

Cela arrive si vite. Et parfois, Haarberg se déplace plus vite que le jeu et joue. Parfois, le jeu avance plus vite que lui. Il se déplace aussi plus vite que ses coéquipiers.

“Je sais que vous blâmez beaucoup H – c’est notre quart-arrière”, a déclaré le porteur de ballon Emmett Johnson. “Mais je l’aime, notre ligne O l’aime, nous allons faire un meilleur travail pour le protéger, lui donner plus de temps pour lancer le ballon, des choses comme ça.”

Vrais mots. Le jeu de passes de NU a besoin d’un Zantac pour bien digérer. Haarberg monte sur des montagnes russes aussi branlantes que l’ancien modèle de Peony Park. Il lance depuis presque toutes les fentes de bras sur le cadran, encaisse tous les coups imaginables et gronde comme un coureur. Sur une pièce, un flash de Josh Allen. Sur les trois suivants, eh bien, non.

Il a complété 12 des 28 passes, en a lancé deux autres à la défense et a été limogé sept fois. Et Haarberg n’a pas non plus affronté l’Ohio State 2019. Ou l’État de l’Ohio 2016.

Mais c’est sa formation pour le travail, et il travaille avec des enfants chez les receveurs. Enfants et anciens figurants. Et il essaie d’exploiter un mélange unique de concepts de style professionnel favorisés par le coordinateur offensif Marcus Satterfield et l’option old-school que Matt Rhule a choisi de télécharger de Tom Osborne et Ron Brown.

C’est tout un système d’exploitation, et lors de la défaite 20-17 contre Michigan State, le système d’exploitation n’a cessé de redémarrer.

Les défenses ont compris le truc des options. Ils le défendent bien maintenant – du moins, au niveau où Haarberg le gère. Et le jeu de course traditionnel de NU – mouvement, tireurs occasionnels, quelques trucs sympas pour amener le ballon vers le bord – est conçu pour les passes de jeu. Des gros.

Comme Rhule l’a expliqué après la défaite, MSU a joué une couverture de zone dès le premier essai. NU a essayé – et a parfois échoué – de prendre l’avantage avec des lancers rapides dans les appartements et quelques lancers derrière les secondeurs vers les receveurs de coupe.

Aux deuxième et troisième essais, Michigan State est revenu à sa forme classique sous la direction de l’ancien entraîneur Mark Dantonio : couverture masculine. Rebondissements et cascades avec les monteurs de lignes. Pression moyenne des secondeurs. Taylor Martinez l’a cassé avec ses jambes. Tommy Armstrong a perdu contre Sparty en 2013 et 2014, mais l’a embroché pour 320 verges par la passe en 2015.

Le plan peut être réalisé et Rhule pensait qu’avant le match, le Nebraska pourrait l’avoir.

“Avec quelques jeux programmés, je pensais que nous allions gagner”, a déclaré Rhule. “Et il y avait de la pression – ou, d’autres fois, il n’y avait pas de pression et nous ne parvenions pas à nous connecter.”

Le coach, rauque, parlait un peu plus doucement qu’à son habitude.

Sa défense s’est pliée plus que prévu. Les secondeurs et les sécurités du Nebraska semblaient un quart de pas plus lents que d’habitude. Le demi de coin Tommi Hill s’est cassé violemment lors d’une passe précoce, la retirant presque, avant de passer la journée à rattraper son retard. (C’était d’ailleurs la onzième milliardième fois que les étendues de l’État du Michigan étaient un peu meilleures que celles du secondaire du Nebraska.)

Parce que ce D joue dur et a de la profondeur, la différence entre il y a deux semaines et maintenant serait plus perceptible à Rhule qu’à l’œil nu. Mais il le savait. Et Isaac Gifford le savait aussi.

“En première mi-temps, évidemment, ce n’était pas à la hauteur”, a déclaré Gifford.

Eh bien, c’est le Big Ten en novembre. C’est un test épuisant pour les défenseurs. Ils ont besoin de leur propre attaque pour évaluer la défense adverse et viser.

Et l’offensive n’est pas encore là. Le Nebraska exécute rarement des entraînements gagnants ou égalisateurs avec une quelconque efficacité. La dernière vraie version est survenue en 2019, lorsque Noah Vedral a frappé Wan’Dale Robinson sur un itinéraire de changement et qu’une sécurité convertie a traversé un panier de la longueur d’un crayon. Depuis lors, Adrian Martinez a été englouti par des passes précipitées et Timmy Bleekrode a raté le dernier panier du mandat de Scott Frost, Jeff Sims s’est lancé dans la couverture au Minnesota et Haarberg s’est fait arracher le ballon de la main.

Pourquoi le Nebraska ne peut-il pas avoir de belles choses dans son jeu de passes ? Nous sommes-nous trop plaints d’Armstrong, ignorant son courage lors des victoires contre le Michigan (2013), l’Iowa (2014), l’État du Michigan (2015) et l’Oregon (2016) ? Rhule et Satterfield n’ont-ils pas réussi à frapper assez fort sur le portail de transfert ? Si c’est Marcus Washington, Zavier Betts et Isaiah Garcia-Castaneda sur le terrain à la fin, NU joue-t-il déjà au bowling ?

Est-ce Haarberg ? Peut-être, mais pas plus – en fait, moins – que Jeff Sims. Rhule donnerait-il un tour à Chubba Purdy ? Peu de choses sur la pièce de Purdy l’année dernière suggèrent les avantages de Haarberg – et Purdy avait Trey Palmer. Rhule n’a pas envisagé un changement de QB samedi et pourrait être réticent à le faire, étant donné à quel point Haarberg s’est installé dans le rôle – et à quel point Sims, un bien meilleur QB chez Georgia Tech, semble être instable à NU.

Est-ce Satterfield ? Tant que le Nebraska mène une partie de son attaque selon les principes de 1992, il est difficile de voir comment tout cela lui incombe. Il est à noter cependant qu’il a rejoint la tribune de la presse. Rhule bricole. Il sait que pour faire quoi que ce soit dans le nouveau Big Ten, un jeu de passes compétent doit émerger.

Contre la pire défense contre la passe du Big Ten, le Nebraska a tenté de se forger un samedi – avec des résultats épouvantables.

“À mesure que nous continuons à grandir en tant qu’offensive et que certains de ces jeunes gars grandissent – ​​moi y compris – nous allons être en mesure de trouver ce rythme plus tôt”, a déclaré Haarberg.

je te vois

Le demi offensif Emmett Johnson : Il continue de faire de bonnes choses, en portant le ballon 13 fois pour 57 mètres. S’il devait surpasser Anthony Grant d’ici la fin de la saison, il serait le quatrième gars différent en autant d’années à mener NU en se précipitant depuis la position arrière.

Secondeur Mikaï Gbayor : Trois plaqués – dont un excellent jeu lors du coup d’envoi d’ouverture, plus un demi-sack.

L’ailier défensif Cameron Lenhardt : Battler pour un étudiant de première année. Excellent sack en deuxième mi-temps – battant deux Spartans – et jeu solide contre la course.

L’ailier défensif James Williams : Un autre sac au troisième rang. Bonne trouvaille pour NU.

Receveur Malachi Coleman: Il a besoin de plus d’occasions pour jouer sur des balles capturables, mais il a réussi deux attrapés pour 39 verges – en réalité 40, puisque son deuxième attrapé, lors du dernier entraînement de NU, était un jeu de 10 verges pour un premier essai – et a assez bien bloqué. Il a fallu trop de temps au Nebraska cette saison pour cibler Coleman plus souvent. Il a réalisé un sommet en carrière de six samedi.

Frappeurs extérieurs Merritt Beason et Harper Murray : L’une d’elles est devenue la star offensive époustouflante lors de la victoire en cinq sets du volleyball Husker contre Penn State, tandis que Murray, difficile pour un étudiant de première année, doit creuser et passer fort, étant donné la façon dont ses adversaires se concentrent sur elle.

Le front défensif quatre de l’État du Michigan : Les Spartans ont fait tourner plus de quatre gars, mais ils ont généralement utilisé une passe à quatre et ont fait un véritable numéro sur la ligne offensive de NU – sans doute un numéro plus méchant qu’il y a deux ans lorsqu’Adrian Martinez s’est cassé la mâchoire. Au total, MSU a terminé avec 12 plaqués pour défaite et sept sacs. Simeon Barrow et Jalen Thompson ont été particulièrement difficiles à ralentir.

Le receveur de l’État du Michigan, Alante Brown : L’ancien Husker a lancé une passe de 42 verges et a réalisé quelques courses dans la victoire. Il a probablement savouré l’expérience ; cela a été quelques années difficiles pour Brown.

Katin Houser, quart-arrière de l’État du Michigan : A surpassé son homologue Husker par une certaine marge, complétant 13 des 20 passes pour 165 verges et un score. Il a obtenu l’aide du coordinateur offensif de MSU, Jay Johnson, qui appelle constamment un bon match – en particulier avec des jeux astucieux – et qui comprendra quelque part s’il n’est pas retenu par le nouvel entraîneur-chef de MSU.

Cinq statistiques

40 : Fois, à l’ère du Big Ten, le Nebraska a commis au moins trois revirements. Record de NU dans ces matchs : 12-28. Ce qui est intéressant, c’est qu’à l’époque de Bo Pelini, les Huskers avaient une fiche de 7-8 ; tu te souviens de toutes ces folles victoires de Taylor Martinez en 2012 ? Depuis, plus aussi jolie. Cette saison, les Huskers ont commis au moins trois revirements à cinq reprises, avec une fiche de 2-3. L’Iowa n’a commis que trois turnovers en 23 matchs depuis le début de la saison 2011. Les Hawkeyes ont une fiche de 3-20, dont deux de leurs quatre défaites contre le Nebraska.

18 : Des années depuis que le Nebraska n’a pas été accusé de pénalité dans un match. Jusqu’à samedi, c’est-à-dire lorsque la seule faute commise par NU – lorsque toute la ligne offensive des Huskers était en aval sur un lancer de Haarberg – a été annulée par une pénalité défensive de l’État du Michigan. La dernière fois qu’un tel exploit s’est produit : lors du match du Maine en 2005. C’est une anomalie amusante à méditer, et probablement pas quelque chose que le Nebraska souhaite reproduire trop facilement. Parfois, un jeu agressif vaut un drapeau ou deux.