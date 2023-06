Le Nebraska décroche le 10e engagement de la classe 2024 à Braylen Prude

LINCOLN, Neb. – Le Nebraska a marqué son 10e engagement pour la promotion 2024, débarquant dimanche Braylen Prude, un défenseur non classé de Pearland, Texas. Voici ce que vous devez savoir :

Prude a rendu visite à Lincoln ce week-end dans la foulée de sa participation au camp satellite du 6 juin à Houston, ce qui lui a valu une offre de bourse des Huskers.

À 6 pieds 4 pouces et 190 livres, Prude joue la sécurité et le secondeur extérieur à Shadow Creek High School. Il se projette en tant que secondeur universitaire.

Sa seule offre avant d’impressionner le Nebraska provenait de l’est de l’Illinois au niveau FCS. Prude n’est pas classée dans le 247Sports Composite.

Quelle est la signification de l’engagement de Prude pour les Huskers ?

Il est encore un autre athlète projetable, le pain et le beurre du style de l’entraîneur Matt Rhule dans la construction d’une liste. Prude a attiré l’attention de l’entraîneur secondaire et évaluateur en chef Evan Cooper en courant des sprints au camp de Houston ce mois-ci. L’offre est venue lors du même événement après que Rhule ait vu Prude lui faire faire des répétitions lors d’exercices de passes.

Le cinquième Texan à rejoindre cette classe pour les Huskers, il est comme Roger Gradney de Garwood, Texas et Keelan Smith de Liberty, Missouri dans cette position de Prude – et sa reconnaissance dans le recrutement – ​​n’ont pas d’importance pour les entraîneurs du Nebraska. Ils ont vu du talent en lui et ont confiance en leur capacité à trouver un endroit où Prude peut se développer avec les Huskers.

(Photo: Rich Schultz / Getty Images)