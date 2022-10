Le Nebraska a du mal à interdire OK malgré l’histoire anti-avortement

OMAHA, Neb. (AP) – Les républicains du Nebraska devraient dominer comme d’habitude lors des élections de novembre et conserver le contrôle de l’Assemblée législative officiellement non partisane. Ils sont confrontés à un défi beaucoup plus difficile en inversant suffisamment de sièges pour faire passer une interdiction de l’avortement à l’échelle de l’État.

La décision de la Cour suprême annulant le droit constitutionnel à l’avortement a introduit un certain degré d’incertitude dans les élections, même dans certains des États les plus fiables du pays. Les opposants à l’avortement dans le Nebraska espèrent éviter une répétition de ce qui s’est passé cet été dans le Kansas voisin, où les électeurs ont massivement rejeté une mesure de vote qui aurait ouvert la voie à une interdiction de l’avortement là-bas.

« Que cela nous plaise ou non, le Nebraska est désormais un État de destination pour l’avortement », a déclaré David Zebolsky, président de Nebraskans Embracing Life. “Nous soutenons de solides candidats aux législatives pro-vie lors des élections de novembre pour changer cela.”

Même si les républicains sont considérés comme un verrou pour garder le contrôle de la législature unique à chambre unique du Nebraska, ils doivent gagner au moins deux sièges pour mettre fin au statut de l’État en tant que refuge le plus improbable du pays pour les services d’avortement. En vertu des règles législatives, certaines mesures – y compris une interdiction de l’avortement – peuvent être bloquées par la minorité si les partisans n’obtiennent pas au moins 33 voix au Sénat de 49 membres.

La décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade a permis à d’autres États conservateurs d’interdire rapidement la plupart des avortements, mais l’interdiction du Nebraska n’a reçu que 31 voix – deux de moins que le nombre nécessaire pour éviter un flibustier.

Les espoirs des républicains du Nebraska d’interdire les avortements ont de nouveau été contrecarrés des semaines plus tard, lorsque le gouverneur Pete Ricketts a choisi de ne pas convoquer une session extraordinaire pour promulguer une interdiction parce que les bailleurs de fonds manquaient, à ce moment-là, de trois voix.

De tels revers sont étranges compte tenu de l’histoire du Nebraska en tant que leader des restrictions à l’avortement. Il a promulgué la première loi du pays interdisant l’avortement après 20 semaines de grossesse sur la base de la théorie contestée selon laquelle un fœtus à ce stade peut ressentir de la douleur.

Les prochaines élections pourraient donner aux partisans les votes dont ils ont besoin pour une interdiction, ou cela pourrait laisser le Nebraska comme un État rare où les républicains contrôlent presque tous les aspects du gouvernement mais autorisent la poursuite des avortements.

Le bras de fer du Nebraska au sujet de l’avortement survient à un moment où la question a bouleversé la politique à travers le pays. Outre le Kansas, les électeurs du Kentucky décideront le mois prochain du sort d’un projet d’amendement constitutionnel qui éliminerait le droit à l’avortement dans l’État. L’État rouge du Montana aura une mesure «né vivant» sur le bulletin de vote là-bas, obligeant les prestataires de soins de santé à prendre «toutes les mesures médicalement appropriées et raisonnables pour préserver la vie» d’un nourrisson né vivant, y compris après une tentative d’avortement. Les médecins ont averti que la mesure les obligerait à prolonger la souffrance des nourrissons nés avec des malformations mortelles.

Et en Géorgie, qui pourrait décider du contrôle du Sénat américain, l’avortement a joué un rôle démesuré dans la course au coude à coude entre le sénateur démocrate Raphael Warnock et son challenger républicain, l’ancienne star du football Herschel Walker. Walker, un fervent partisan de la lutte contre l’avortement, a été en proie à de récentes affirmations selon lesquelles il aurait payé l’avortement d’une femme en 2009 et aurait plus tard engendré un enfant avec elle.

Les républicains qui ont historiquement défendu les causes anti-avortement semblaient avoir été pris au dépourvu à la suite de l’annulation par le pouvoir judiciaire de Roe, une décision impopulaire auprès d’une majorité d’Américains selon les sondages effectués avant la décision. Un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research mené après la décision a révélé qu’une majorité d’Américains souhaitaient que le Congrès adopte une loi garantissant l’accès à l’avortement légal dans tout le pays.

Ce sondage a conduit les candidats républicains qui vanteraient normalement leurs références anti-avortement à s’éloigner de la question ce cycle électoral. Dans le Nebraska, certains candidats républicains à Omaha et Lincoln et dans les environs, qui sont moins conservateurs que les régions plus rurales de l’État, adaptent leurs messages sur l’avortement dans cet esprit. À l’inverse, les démocrates qui éviteraient normalement la question de l’avortement pour ne pas agacer les électeurs dans un État conservateur placent désormais la question au centre de leurs campagnes.

Le président Joe Biden a promis lors d’un discours la semaine dernière à Washington de faire avancer un projet de loi qui codifie Roe v. Wade si les démocrates contrôlent suffisamment de sièges au Congrès pour l’adopter.

La sénatrice de l’État d’Omaha, Machaela Cavanaugh, l’une des opposantes les plus virulentes à un “projet de loi déclencheur” raté soutenu par les républicains lors de la dernière session qui aurait interdit presque tous les avortements, a placé son soutien à l’accès à l’avortement en haut de son site Web de campagne. Elle a cité un sondage commandé par l’ACLU en mars qui montrait que les Nébraskiens s’opposaient à une interdiction totale de l’avortement par une marge de 20 points.

Son adversaire, Christian Mirch, avait jusqu’à récemment exprimé tout aussi clairement son soutien à l’interdiction de l’avortement. Il a assisté à des rassemblements anti-avortement et a déclaré dans le Nebraska Catholic Voter Guide son soutien à une interdiction de l’avortement “dès le moment de la conception”. Mais il semble avoir fait marche arrière sur cette position à la suite du contrecoup du renversement de Roe.

« Nous nous sommes éloignés de cette forme représentative de gouvernement ces dernières années », a-t-il déclaré. “Nous ne pouvons pas être des circonscriptions d’un seul.”

Interrogé sur les sondages qui montrent que la plupart des Américains s’opposent au renversement de Roe, Mirch a répondu que “nous n’avons pas fait ce sondage dans ce district”.

Cavanaugh a déclaré que Mirch avait frappé aux portes du district et avait dit à certains électeurs que lui et Cavanaugh avaient essentiellement les mêmes opinions sur l’avortement. Mirch a déclaré qu’il avait simplement assuré aux électeurs qu’il ne ferait rien qui mettrait en danger les traitements de fécondation in vitro.

Cavanaugh ne l’achète pas.

“Vous ne mentez pas sur votre position à moins que vous ne sachiez que cela va vous coûter des votes”, a-t-elle déclaré.

Sur les 15 législateurs du Nebraska qui ont voté pour bloquer le projet de loi sur l’interdiction de l’avortement, huit sont confrontés à des défis de réélection ou ne se présentent pas.

John Hibbing, professeur de sciences politiques à l’Université du Nebraska-Lincoln, a déclaré qu’il s’attend à ce que les républicains du Nebraska obtiennent les sièges dont ils ont besoin pour interdire les avortements, mais il note que la décision de la Cour suprême “a exercé une pression sur les républicains qu’ils n’avaient jamais ressentie auparavant”.

Depuis la décision, les cliniques Planned Parenthood de Lincoln et d’Omaha – deux des trois du Nebraska qui proposent des services d’avortement – ​​ont vu une augmentation du nombre de personnes extérieures à l’État qui les recherchent. Andi Curry Grubb, directrice exécutive de Planned Parenthood Advocates of Nebraska, a déclaré que de nombreuses femmes que les cliniques voient ont peu de ressources pour leur permettre de parcourir des centaines de kilomètres depuis leur domicile.

“Je sais que nous avons eu un patient qui a conduit un U-Haul du Texas au Nebraska pour se rendre à l’une de nos cliniques, car c’était le seul véhicule qu’ils pouvaient louer dans une fourchette de prix raisonnable”, a déclaré Grubb. “Vous avez l’impression que le fardeau pèse sur les personnes qui ont le plus besoin d’accéder aux soins.”

Margery A. Beck, Associated Press