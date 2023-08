Le NCSM Haida, le navire « le plus combattant » de la Marine royale canadienne, fête ses 80 ans

C’était l’une de ces journées humides et glaçantes si courantes à Halifax à la fin décembre lorsqu’Andy Barber a aperçu pour la première fois sa nouvelle affectation dans le port.

Au début, il n’y pensait pas beaucoup. Pour ce signaleur vétéran de 20 ans, cette affectation n’était, à certains égards, qu’un emploi parmi d’autres.

Nous étions en 1953 et sa nouvelle maison – le destroyer NCSM Haida, qui fêtera ses 80 ans le 30 août – venait tout juste d’être rénovée et se préparait à naviguer vers le Pacifique, où il patrouillerait dans les eaux agitées au large de la Corée. Un armistice fragile dans le conflit coréen avait eu lieu quelques mois plus tôt, faisant taire les armes après trois années de guerre sanglante et incessante.

Un jeune Andy Barber se tient à la station de signalisation à bord du NCSM Haida lors de son déploiement dans le Pacifique après l’armistice du conflit coréen. (Andy Barbier)

Mis sur cale en 1941 et mis en service en août 1943, le Haida faisait partie d’une petite flotte de destroyers de « classe tribale » lourdement armés acquis par la Marine royale canadienne au plus fort de la bataille de l’Atlantique. Ils étaient moins destinés à la protection des convois qu’à mener la guerre contre les nazis en chassant les sous-marins et les navires allemands.

Sous les ordres du commandant (plus tard vice-amiral) Harry DeWolf, le Haida et son équipage ont accompli ce travail avec une intrépidité qui a finalement valu au navire le titre officieux de « navire le plus combattant de la Marine royale canadienne ». Il fut responsable du naufrage de 14 navires ennemis en un peu plus d’un an.

Une légende navale

Barber a déclaré qu’il n’avait ressenti aucun sens particulier de l’histoire en observant les lignes gris ardoise du navire de guerre ce jour de décembre.

« Je ne savais pas quel rôle important elle avait joué dans la Seconde Guerre mondiale », a déclaré Barber à CBC News lors d’une récente entrevue. « J’ai écouté les gars, mais vous savez, à cet âge, ça rentre par une oreille et ça sort par l’autre. »

Plusieurs membres de l’équipage de l’époque, dont le yeoman, avaient servi à bord Haïda pendant la Seconde Guerre mondiale. Au-dessus de la table du mess, ils échangeaient des histoires que Barber entendrait alors que le navire se dirigeait vers la Corée.

Ce n’est que plus tard, après en avoir appris davantage sur l’histoire du navire (et en être devenu l’ambassadeur officieux), que Barber s’est imprégné de la tradition des Haïdas..

Les membres de l’équipage se rassemblent autour d’un canon sur le pont du NCSM Haida lors de son déploiement dans le Pacifique. (Andy Barbier)

Au moment où il a rejoint l’équipage, Barber était plus préoccupé par le déploiement dans ce qui n’était que récemment une zone de guerre. Au cours des patrouilles pleines de tension le long de la côte brumeuse du Pacifique, l’océan a continué à rendre ses morts.

Depuis son perchoir à la station de signalisation sur le pont ouvert, Barber voyait des corps gonflés flotter devant la coque – des restes qui devaient être récupérés par une canonnière sud-coréenne à proximité.

« La plupart du temps, on ne pouvait pas dire s’il s’agissait d’ennemis ou de pêcheurs », a-t-il expliqué.

Barber n’a peut-être pas servi pendant la guerre, mais il se trouvait sur le pont du Haida lorsque celui-ci a failli être perdu à cause du typhon Grace au large du Japon en 1954.

Il se souvient que le destroyer de 2 500 tonnes était ballotté sur l’océan comme un jouet, et se souvient des efforts surhumains de ses camarades pour le maintenir à flot.

« Nous avons heurté des vagues d’environ 60 pieds de haut qui se sont écrasées sur le dessus du navire », a déclaré Barber.

« Nous avons tous volé »

À un moment donné, le Haida a été pris dans une confluence de vagues, inondant la proue tandis que la poupe, avec ses hélices en rotation, était sortie de l’eau.

« Nous avons tous volé d’un côté et tout le navire a fait un saut périlleux », a déclaré Barber. « Ce n’est que grâce à la grâce de Dieu… que tout s’est redressé. »

Les Haïdas ont servi la Marine canadienne pendant 20 ans. Selon Barber, environ 6 000 marins ont élu domicile sur le navire à différents moments au cours de ces décennies.

Andy Barber pose pour une photo à la Halton Naval Veterans Association à Burlington, en Ontario. le 6 novembre 2020. (Mark Blinch/La Presse Canadienne)

Il devait initialement être démoli au début des années 1960 après avoir été mis hors service, mais il a été sauvé et transformé en musée flottant et en mémorial, initialement à la Place de l’Ontario à Toronto. Le destroyer est maintenant un lieu historique national administré par Parcs Canada sur la route de Hamilton, en Ontario. front de mer.

Barber discute souvent avec des groupes de touristes et leur demande de penser aux milliers de personnes qui ont servi à bord du navire pendant la paix et la guerre.

« J’aimerais que les gens sachent qu’il y a un beau morceau de l’histoire canadienne qui se trouve à Hamilton, au Quai 9 », a-t-il déclaré.

Le 30 août marque le 80e anniversaire de la mise en service du Haida et des événements sont prévus sur le front de mer de Hamilton au cours des prochains jours pour célébrer cet événement marquant.