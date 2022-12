Le NBC Premier League Fan Fest à Orlando ajoute Alan Shearer

L’attaquant légendaire Alan Shearer sera inclus dans le prochain NBC Premier League Fan Fest à Orlando. L’ancien attaquant de Newcastle rejoint l’équipe régulière de Rebecca Lowe, Robbie Earle, Robbie Mustoe et Tim Howard. Shearer a publié une déclaration proclamant son enthousiasme pour les festivités.

“Les Premier League Mornings Live Fan Fests sont toujours une excellente occasion de rencontrer des fans de football passionnés aux États-Unis et de témoigner de l’amour qu’ils ont pour leurs clubs et le jeu”, a déclaré Shearer. “Ce sera le sixième Fan Fest auquel je participe et c’est formidable de voir à quel point l’événement a grandi depuis son lancement en 2018.”

“Nous commençons le week-end avec Liverpool contre Chelsea et terminons avec Arsenal contre Manchester United, donc ce sera un week-end passionnant pour le football de Premier League. J’espère que de nombreux fans s’inscriront à cet événement gratuit, viendront voir la diffusion en direct et participeront aux activités familiales.

Shearer détient toujours le record du plus grand nombre de buts en Premier League avec 260. Il a été un expert régulier avec Bbc depuis sa retraite sportive.

Gary Cahill également inclus dans la programmation

La légende de Newcastle sera également rejointe par Gary Cahill. Cahill a joué la majorité de sa carrière dans l’élite anglaise et a été un pilier dans deux titres différents avec Chelsea. Le défenseur a également remporté les trophées de la Ligue des champions, de la Ligue Europa, de la FA Cup et de la Coupe de la Ligue avec les Blues.

“J’ai entendu des choses brillantes sur les Fan Fests de Premier League Mornings Live et j’ai hâte de faire partie du week-end”, a déclaré Cahill. “Orlando va être un endroit incroyable pour le Fan Fest, c’est donc formidable que les fans de football puissent regarder l’action de Premier League à un rythme effréné avec en toile de fond Universal CityWalk.”

Shearer rejoint le dernier fan fest de NBC

Les fans peuvent s’inscrire au Fan Fest d’Orlando en visitant le NBC Sports site Internet. L’événement aura lieu le week-end du 21 et 22 janvier. Au total, neuf matches de Premier League seront disputés pendant cette période. D’autres événements et programmes seront évidemment également inclus.

Orlando sera le huitième Fan Fest de Premier League qui NBC Sports a hébergé. L’événement précédent à Philadelphie avait eu lieu en octobre. Ces Fan Fests ont attiré plus de 50 000 personnes au cours des événements organisés ici aux États-Unis.

PHOTO : IMAGO / PA Images