Le navire géant essentiel à la construction du parc éolien de Dogger Bank

Le Voltaire du groupe Jan De Nul au large de la Chine en décembre 2022. À mesure que les éoliennes deviennent plus grandes, les navires qui les installent doivent également changer. VCG | Groupe visuel Chine | Getty Images

Un projet de construction d’une installation décrit comme « le plus grand parc éolien offshore au monde » a fait un grand pas en avant ce mois-ci en produisant sa première puissance. Situé dans la mer du Nord, à plus de 130 kilomètres au large de la côte nord-est de l’Angleterre, le parc éolien de Dogger Bank a encore du chemin à parcourir avant d’être pleinement opérationnel, mais l’installation et la mise sous tension de sa première turbine constituent en soi une prouesse majeure. C’est parce que GE Vernova Haliade-X Les turbines mesurent 260 mètres de haut – soit plus haut que le Golden Gate Bridge de San Francisco – et ont des pales mesurant 107 mètres. L’installation de turbines à Dogger Bank a nécessité une énorme quantité de planification et de préparation, le Voltaire – un navire spécialisé conçu et construit par l’entreprise familiale Jan De Nul Group – jouant un rôle clé. D’une capacité de levage de 3 200 tonnes, le Voltaire, du nom du 18èmephilosophe français du XVIIIe siècle — aura installé un total de 277 turbines Haliade-X une fois ses travaux terminés.

Cette image, datant de décembre 2022, montre Voltaire de Jan De Nul Group en Chine. Navire spécialisé dans l’installation, le Voltaire a une capacité de levage de plus de 3 000 tonnes. VCG | Groupe visuel Chine | Getty Images

Décrit par Dogger Bank comme « le plus grand navire d’installation offshore jamais construit », il constitue à bien des égards le summum d’une vaste chaîne d’approvisionnement impliquant de nombreuses entreprises et parties prenantes. La logistique est complexe et à plusieurs niveaux, la profondeur de l’eau étant un problème particulier. La mer dans la zone de développement offshore de Dogger Bank peut atteindre 63 mètres de profondeur, ce qui signifie que la capacité du Voltaire à travailler dans des eaux plus profondes est cruciale. C’est là que ses quatre pattes entrent en jeu. Selon Jan De Nul, les jambes du Voltaire, construit au chantier naval COSCO Shipping en Chine, lui permettent de s’élever au-dessus de la surface de l’eau. Avec chaque étape mesurant environ 130 mètres de long, ils mettent en évidence l’ampleur de l’équipement requis pour installer d’énormes éoliennes offshore comme l’Haliade-X de GE. Lors d’une séance de questions-réponses en ligne avant le début des installations chez Dogger Bank, Rutger Standaert de Jan De Nul a parlé de leur importance. « Grâce à ces pattes, le Voltaire peut opérer efficacement à une profondeur d’eau de 80 mètres », a déclaré Standaert, responsable de la construction des navires au sein de l’entreprise. Il a noté que les capacités du Voltaire permettraient d’installer des installations plus au large, lui permettant de jouer un rôle clé dans le secteur émergent de l’éolien offshore flottant. « Au large des côtes écossaises, par exemple, des parcs éoliens flottants coûteux sont souvent le seul moyen d’exploiter l’énergie éolienne offshore », a-t-il déclaré. « L’eau est trop profonde pour des parcs éoliens fixes, mais le Voltaire peut offrir de nouvelles opportunités. » Voir grand Une fois terminé, le parc éolien de Dogger Bank aura une capacité totale de 3,6 gigawatts (GW) et pourra alimenter jusqu’à six millions de foyers par an, selon ses développeurs. Les travaux sur le projet se déroulent en trois phases : Dogger Bank A, B et C. Une quatrième phase du parc éolien connue sous le nom de Banque Dogger D a également été proposée, et augmenterait encore sa capacité.

Søren Lassen est responsable de la recherche éolienne offshore chez Wood Mackenzie, un groupe de recherche et de conseil. Il a décrit Dogger Bank comme « un projet énorme, surtout si l’on combine les trois phases ». « C’est un projet qui demande beaucoup de préparation », a-t-il déclaré à CNBC. « Il y a la logistique en termes d’avoir les navires pour faire l’installation… et bien sûr, il y a aussi la logistique en termes d’acheminement des composants jusqu’au port de triage. » Ces deux aspects sont rendus « beaucoup plus compliqués » par l’utilisation de turbines de nouvelle génération et d’un navire d’installation de nouvelle génération, a déclaré Lassen. « Il y a beaucoup d’innovation dans ce domaine. Et non seulement vous avez besoin d’un nouveau navire ou de nouveaux composants, vous avez également besoin de nouvelles usines pour construire ces composants. » En tant que tel, une série de mises à niveau et d’ajustements étaient nécessaires pour « se répercuter sur l’ensemble de la chaîne de valeur » afin que les opérations se déroulent sans problème, a-t-il ajouté. Des turbines plus grandes, de plus grands défis ?

Cette image, datant de juin 2023, montre des sections de tour de l’éolienne Haliade-X de GE sur un site aux États-Unis. David L. Ryan | Le Boston Globe | Getty Images

En raison de leur taille, les conceptions de turbines plus grandes ont créé un ensemble spécifique de besoins pour le secteur éolien offshore et des sites comme le parc éolien de Dogger Bank. « Des grues aux navires, nous utilisons un certain nombre d’équipements spécialement conçus pour transporter les turbines Haliade-X qui seront utilisées dans ce projet », a déclaré un porte-parole de GE Offshore Wind dans un communiqué envoyé à CNBC. Lassen de Wood Mackenzie a souligné l’importance d’avoir des navires de transport dédiés, notant que les tours des turbines doivent être divisées en trois ou quatre sections pour pouvoir embarquer. Les lames massives représentent le plus grand défi, a-t-il déclaré, car elles doivent être posées à plat. « Et cela signifie simplement que vous avez besoin d’un très, très long navire de transport, [and] que vous devez les empiler en conséquence.

Pales de l’éolienne Haliade-X empilées les unes sur les autres sur un site aux États-Unis Ces dernières années, les entreprises ont développé des éoliennes de plus en plus grandes. David L. Ryan | Le Boston Globe | Getty Images