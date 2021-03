Les assureurs du navire et les autorités du canal ont convoqué les plus gros remorqueurs du canal, puis deux encore plus gros venus de plus loin. Ils ont déployé des pelleteuses, des chargeurs frontaux et des dragues spécialisées pour arroser le sable et la boue de l’endroit où le navire était logé aux deux extrémités. Ils ont fait appel à huit Néerlandais de l’équipe de sauvetage maritime la plus respectée au monde.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy