Le canal de Suez est la route maritime la plus rapide entre l’Asie et l’Europe et est l’une des voies de navigation les plus utilisées au monde.

Le drapeau panaméen The Ever Given s’est écrasé sur les rives du canal il y a cinq jours et a interrompu la route commerciale mondiale – et une « erreur humaine » a peut-être causé le crash.

