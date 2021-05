Le navire de guerre américain NE parvient PAS à intercepter une cible de missile balistique à moyenne portée… au milieu des informations selon lesquelles un «navire espion russe» suit le test – RT USA News

L’Agence américaine de défense antimissile a déclaré qu’un navire Aegis avait tiré deux intercepteurs SM-6, mais n’avait pas réussi à atteindre une cible balistique à moyenne portée – un navire de renseignement russe surveillant de près le test bâclé.

« L’objectif du test était de démontrer la capacité d’un navire Aegis configuré pour la défense antimissile balistique (BMD) à détecter, suivre, engager et intercepter une cible de missile balistique à moyenne portée », a déclaré l’Agence américaine de défense antimissile dans un bref communiqué.

Cependant, une interception n’a pas été réalisée.

Les autorités américaines mènent actuellement une « un examen approfondi pour déterminer la cause de tout problème qui aurait pu empêcher une interception réussie et analysera en profondeur les résultats ».





Le but du test était d’intercepter une cible avec une salve de deux missiles SM-6 Dual II. L’agence a déclaré que le test, baptisé Flight Test Aegis Weapon System 31 Event 1, a été effectué le 29 mai en coopération avec l’US Navy.

Le Pentagone n’a pas précisé quel navire de guerre Aegis était impliqué ni la zone exacte où le test a eu lieu, mais selon les nouvelles locales de Maui Now, citant des responsables du MDA, le test de samedi a eu lieu quelque part au nord-ouest d’Hawaï.

Plus tôt cette semaine, plusieurs médias ont affirmé qu’un navire de surveillance russe avait été repéré au large d’Hawaï, juste à l’extérieur des eaux territoriales américaines.

« La flotte américaine du Pacifique est au courant du navire russe opérant dans les eaux internationales à proximité d’Hawaï et continuera de le suivre pendant toute la durée de son séjour ici », a-t-il ajouté. Le porte-parole de la flotte américaine du Pacifique, le capitaine John Gay, a déclaré mardi dans une déclaration au United States Naval Institute (USNI).





Selon l’USNI, le navire russe était dans la zone depuis au moins vendredi dernier, opérant à l’ouest de l’île de Kauai, qui abrite le Pacific Missile Range Facility Barking Sands – le plus grand champ d’essai de missiles américain. Le Honolulu Star-Advertiser a même affirmé que la présence du navire russe aurait retardé l’un des tests du MDA, bien que l’allégation soit difficile à vérifier car le Pentagone publie rarement ses tests à l’avance.

L’armée américaine a déclaré que le navire russe était suivi à tout moment par plusieurs avions maritimes et patrouilleurs de surface, et fonctionnait pleinement dans les limites du droit international, ne présentant aucun danger pour la navigation. Bien que les responsables américains n’aient pas nommé le navire, les médias et les analystes du renseignement open source ont identifié le «navire espion russe» comme l’un des navires de collecte de renseignements de la classe Meridian, le Kareliya 535, qui avait été modernisé avec une vaste gamme de nouveaux capteurs en 2017 .

Le ministère russe de la Défense n’a pas commenté les opérations de son navire de surveillance et il n’était pas clair si le navire était toujours dans la zone lors de l’échec du test de défense antimissile américain.





