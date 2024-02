Le navire de débarquement russe Caesar Kunikov a coulé au large de la Crimée, selon l’Ukraine

La guerre à grande échelle menée par la Russie en Ukraine devrait entrer dans sa troisième année la semaine prochaine et le chef des forces armées ukrainiennes a admis que la situation était « extrêmement complexe et tendue ».

Le colonel général Oleksandr Syrskyi, nommé commandant en chef la semaine dernière, s’est rendu mercredi sur la ligne de front et a promis que les unités tentant d’empêcher les troupes russes de capturer la ville sensible d’Avdiivka seraient renforcées. Avdiivka est presque vide et pratiquement encerclée par les forces russes et l’un des soldats qui la défendaient a déclaré plus tôt que la situation y était critique.