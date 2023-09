Le navire de croisière échoué Ocean Explorer a été libéré trois jours après s’être échoué au Groenland | Nouvelles du monde

Un navire de croisière de luxe a été libéré après s’être échoué dans le nord-ouest du Groenland.

L’Ocean Explorer – qui compte 206 passagers à son bord – s’est retrouvé coincé dans la boue et le limon lundi à Alpefjord, un parc national situé à 1 400 km au nord-est de du Groenland Nuuk, la capitale, a déclaré le Commandement conjoint de l’Arctique (JAC) de l’armée danoise.

Après trois tentatives infructueuses pour libérer le navire, celui-ci a été « réussi » à être libéré par un bateau de pêche, le Tarajoq, à marée haute.

SunStone Ships, le propriétaire du navire, a déclaré que le navire serait conduit dans un port pour évaluer les dommages éventuels, tandis que les passagers seraient rapatriés chez eux.

« Il n’y a eu aucun blessé à bord, aucune pollution de l’environnement et aucune rupture de la coque », a déclaré SunStone dans un communiqué.

Image:

Le navire dispose de 77 cabines et de plusieurs restaurants. Photo : AP





Avant le sauvetage, le JAC avait envoyé sur place son plus grand navire d’inspection, le Knud Rasmussen, qui devait arriver le vendredi soir.

« Tout le monde est de bonne humeur »

L’Ocean Explorer, exploité par Aurora Expeditions, basée en Australie, a quitté le port norvégien de Bronnoysund le 6 septembre, selon les données de suivi de MarineTraffic.com.

Le navire dispose de 77 cabines, 151 lits passagers et 99 lits pour l’équipage.

Il y a également plusieurs restaurants, une piscine à débordement et un salon sur deux niveaux avec piano-bar et fenêtres panoramiques à la proue du navire, selon Ulstein, l’entreprise qui l’a construit.

Image:

Image satellite d’un navire échoué. Photo : Copernicus UE





Plus de Sky News :

Le paquebot de croisière P&O s’écrase sur un pétrolier

La petite ville portuaire des Cornouailles accueille un navire de croisière de 60 000 tonnes

Certaines des personnes à bord viennent d’Australie, du Royaume-Uni, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis et de Corée du Sud, et ont été décrites par les passagers Steven Fraser et Gina Hill comme « beaucoup de personnes âgées riches ».

Image:

Données de suivi d’Ocean Explorer





Plus tôt jeudi, le couple de retraités australiens a déclaré au Sydney Morning Herald que « tout le monde est de bonne humeur ».

« C’est un peu frustrant, mais nous sommes dans une belle partie du monde », aurait déclaré M. Fraser.

M. Fraser a déclaré qu’il faisait partie des nombreux passagers qui avaient été testés positifs au COVID, mais qu’il y avait un médecin à bord.

Image:

Photo : AP





Lisa, une autre passagère, a déclaré à CNN que sa plus grande crainte en ce moment était de manquer d’alcool, mais que si le pire arrivait, elle avait un plan de secours.

« J’ai suivi des cours de natation avant de venir et je suis une bonne nageuse », a-t-elle déclaré.

« Alors attention : je pourrais retourner en Islande à la nage. »

Image:

La colonie la plus proche est à 240 km. Photo : AP





Des membres de la Sirius Dog Sled Patrol – une unité navale danoise qui effectue des reconnaissances à longue portée et renforce la souveraineté danoise dans la nature sauvage de l’Arctique – se trouvaient à proximité du navire échoué.

Ils se sont rendus sur place mardi et ont signalé que tout le monde à bord allait bien et qu’aucun dommage au navire n’avait été signalé.