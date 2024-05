Le navire attaqué par les rebelles Houthis du Yémen était rempli de céréales à destination de l’Iran, principal bienfaiteur du groupe

DUBAI, Émirats arabes unis (AP) — Un vraquier grec battant pavillon des Îles Marshall qui a été attaqué par Les rebelles Houthis du Yémen en début de semaine, une cargaison de céréales était destinée à l’Iran, principal bienfaiteur du groupe, ont indiqué jeudi les autorités.

L’attaque contre Laax intervient alors que les Houthis poursuivent leurs attaques contre les navires dans tout le corridor de la mer Rouge, dans le cadre d’une campagne qui, selon eux, vise à faire pression sur Israël et l’Occident. la guerre à Gaza. Cependant, alors que le trafic maritime via cette artère a diminué au cours des mois d’attaques, les rebelles ont frappé des navires associés à l’Iran, ainsi que les bouées de sauvetage économiques de la Chine et de la Russie à Téhéran.

Initialement après l’attaque, le Laax avait indiqué que sa destination était Fujairah, aux Émirats arabes unis. Jeudi, cependant, sa destination indiquée semblait être Bandar Khomeini, en Iran.

Un communiqué publié par les forces navales françaises basées aux Émirats arabes unis qui patrouillent au Moyen-Orient a également identifié la cargaison de céréales du navire comme étant à destination de l’Iran. Il a indiqué qu’une équipe de Djibouti avait inspecté les dégâts causés par l’attaque, qui impliquait à la fois des drones et des missiles, et n’avait trouvé aucun explosif dangereux à bord du navire.

Les images diffusées par la marine française montrent des dégâts tant au niveau de la flottaison du navire que sur son pont.

L’attaque de mardi a vu cinq missiles frapper le Laax au cours de l’assaut qui a duré plusieurs heures, a déclaré à l’Associated Press la société de sécurité privée LSS-SAPU. LSS-SAPU, qui avait auparavant aidé à évacuer les marins de le Rubymar attaqué par les Houthis qui a ensuite couléa déclaré qu’il n’y avait eu aucun avertissement préalable par radio de la part des Houthis.

LSS-SAPU avait trois gardes de sécurité armés à bord du Laax au moment de l’attaque. Parmi l’équipage du navire se trouvaient 13 Philippins et un Ukrainien, a indiqué le ministère philippin des travailleurs migrants dans un communiqué.

Ces derniers mois, les Houthis ont intensifié leurs attaques contre les navires dans la mer Rouge et le golfe d’Aden, exigeant qu’Israël mette fin à la guerre à Gaza, qui y a tué plus de 36 000 Palestiniens. Le la guerre a commencé après les militants dirigés par le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, tuant environ 1 200 personnes et prenant environ 250 otages.

Le Les Houthis ont lancé plus de 50 attaques sur la navigation, a tué trois marins, saisi un navire et en a coulé un autre depuis novembre, selon l’administration maritime américaine.

Mercredi, un autre drone américain MQ-9 Reaper s’est apparemment écrasé au Yémen, les Houthis affirmant avoir tiré un missile sol-air sur lui. L’US Air Force n’a signalé aucun avion disparu, ce qui laisse penser que le drone aurait pu être piloté par la CIA. Jusqu’à trois pourraient avoir été perdus ce mois-ci seulement.