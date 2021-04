Le porte-avions phare de la Marine a fait une fuite – quelques semaines seulement avant son départ pour son premier tour du monde.

Des milliers de gallons d’eau salée ont inondé le HMS Queen Elizabeth de 65 000 tonnes alors qu’il naviguait de Portsmouth vers l’Écosse le mois dernier.

C’est un coup dur pour le navire de 3,2 milliards de livres sterling alors qu’il se prépare à son défi le plus difficile – diriger un groupe de frappe avec des navires de guerre américains et néerlandais à travers la mer de Chine méridionale.

Le porte-avions de 920 pieds – le navire le plus cher construit pour la Royal Navy – a été harcelé par une plomberie douteuse et une hélice qui fuit depuis son premier départ en mer en 2017.

La dernière inondation a été causée par une conduite d’incendie en rafale, malgré des améliorations de 5,5 millions de livres sterling aux systèmes de gicleurs défectueux après des fuites similaires l’année dernière.

Une source a déclaré au Sun: «L’équipage a hâte de mettre les voiles en mai, mais il en a assez des fuites et des pannes d’équipement.

« C’est un moment énorme pour la marine et pour la Grande-Bretagne. Ils auront de quoi s’inquiéter sans que les tuyaux n’éclatent tout le temps. »

Le navire jumeau de Big Lizzy, le HMS Prince of Wales, est bloqué à Portsmouth depuis un an après qu’un incendie principal a inondé une salle des machines et fait sauter des milliers de kilomètres de câbles.

Le ministre des Forces armées de l’ombre du Labour, Stephen Morgan, a déclaré: «Les inondations répétées soulèvent des questions sur la capacité de nos transporteurs.

«Le HMS Queen Elizabeth effectuera des travaux essentiels à notre sécurité nationale.

« Le gouvernement doit être franc en matière de préparation. »

La marine a dépensé 10 millions de livres sterling pour réparer les porte-avions l’année dernière.

Un porte-parole de la Royal Navy a déclaré: « Il y a eu une brèche mineure dans une conduite d’eau salée en mars qui a été réparée rapidement et n’a eu aucun impact sur le programme du navire. »