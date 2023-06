Le navire a coulé. Ou l’a-t-il fait ? La désinformation titanesque tourbillonne

Des vidéos TikTok affirmant que le Titanic n’a pas du tout coulé ont fait surface sur la plateforme de médias sociaux.

L’algorithme de TikTok et le système de recommandation basé sur l’engagement en font une plate-forme puissante pour propager les théories du complot, selon les experts.

Alors que la plate-forme dit qu’elle supprime les messages qui franchissent son seuil de « préjudice important », d’autres contenus apparemment bénins mêlés de mensonges restent intacts.

Le Titanic a inspiré un blockbuster déchirant et des expéditions vers sa tombe aquatique – dont une mortelle cette semaine – mais les vidéos virales de TikTok colportent une théorie du complot étonnante : le navire n’a jamais coulé.

Plus d’un siècle après son naufrage dans l’océan Atlantique Nord, les mythes sauvages et les légendes urbaines sur le paquebot de luxe ont continué de tourbillonner, notamment qu’il a été condamné par la malédiction d’une prêtresse égyptienne momifiée.

Encore plus frappante est une vague de vidéos TikTok affirmant que le Titanic n’a pas coulé du tout. Beaucoup d’entre eux ont accumulé des millions de vues – peu importe que l’affirmation ne tienne pas la route.

« Le Titanic n’a jamais vraiment coulé », a déclaré une vidéo d’un utilisateur de TikTok intitulée « The Deep Dive », qui a recueilli plus de quatre millions de vues.

« Tout le monde connaît l’histoire du navire imparable qui a péri après avoir heurté un iceberg, mais ce n’est peut-être pas le cas. »

La vidéo s’ouvre sur un portrait dramatique du Titanic, sa poupe s’écrasant contre des vagues orageuses, alors qu’une voix masculine impérieuse poursuit en affirmant qu’il a été échangé avec son navire jumeau – l’Olympic.

Il a fait allusion à une théorie du complot souvent répétée selon laquelle la société qui a construit le Titanic a délibérément coulé l’Olympic, un autre de ses navires, dans le cadre d’une fraude à l’assurance élaborée.

Une vidéo TikTok similaire affirmant que « le Titanic n’a jamais coulé » a recueilli 11 millions de vues. La vidéo a été supprimée plus tôt cette année dans ce qui semblait être une intervention rare après avoir été largement rapportée par les médias américains.

Mensonges historiques

L’algorithme de TikTok et le système de recommandation basé sur l’engagement, qui crée des flux personnels pour les utilisateurs en fonction de leurs préférences, en font une plate-forme puissante pour propager les théories du complot, selon les experts.

« Cela facilite la diffusion de ce type de contenu », a déclaré à l’AFP Megan Brown, chercheuse senior au Center for Social Media and Politics de l’Université de New York.

« L’autre facteur qui facilite la propagation des théories du complot historiques sur d’autres types de théories du complot ou de désinformation est qu’il ne s’agit généralement pas de contenu modéré. »

Alors que la plate-forme dit qu’elle supprime les publications qui franchissent son seuil de « préjudice important » – comme la violence ou le harcèlement – d’autres contenus apparemment bénins mêlés de mensonges restent intacts.

Cette approche, selon les chercheurs, souligne un dilemme clé auquel sont confrontées les plateformes de médias sociaux : comment faire face à une explosion de désinformation sans donner aux utilisateurs l’impression qu’ils restreignent la liberté d’expression ?

Cette lacune politique a donné naissance à une race d’utilisateurs qui s’épanouissent sur le dos de théories du complot réfutées qui génèrent un fort engagement, comme la Terre est plate et l’alunissage de 1969 était un canular.

« Partie triste »

Cela inclut également les influenceurs Titanic de TikTok – concentrés sur le navire qui a coulé en 1912 lors de son voyage inaugural de l’Angleterre à New York après avoir heurté un iceberg.

La prolifération des théories du complot Titanic sur la plate-forme populaire peut sembler bénigne par rapport à d’autres mensonges qui entraînent des dommages dans le monde réel, mais les historiens disent qu’il reste vital de les démystifier.

Ils craignent que les théories du complot n’affectent la façon dont une génération de jeunes – qui s’appuient souvent sur des plateformes telles que TikTok comme principale source d’information – apprennent la tragédie.

« Ce qui est triste, c’est que beaucoup de personnes qui suivent ce genre de choses sont des adolescents », a déclaré Charles A. Haas, fondateur de la Titanic International Society, qui se consacre à la recherche sur le navire malheureux.

« Ils sont malheureusement réticents à creuser », a déclaré Haas au New York Times.

Les influenceurs et les célébrités de TikTok prennent de plus en plus le relais des journalistes en tant que principale source d’information pour les jeunes, selon un rapport publié ce mois-ci par l’Institut Reuters basé en Grande-Bretagne.

Le rapport a révélé que 55% des utilisateurs de TikTok et Snapchat et 52% des utilisateurs d’Instagram obtiennent leurs informations de « personnalités » – contre 33 à 42% qui les obtiennent des médias grand public et des journalistes sur ces plateformes.

Cela s’est reflété dans la façon dont des millions de jeunes utilisateurs se sont tournés vers TikTok cette semaine pour des mises à jour sur les cinq personnes à bord d’un submersible touristique qui ont disparu dans l’océan Atlantique Nord alors qu’ils se rendaient sur les fonds marins du Titanic, avec un billet de 250 000 $.

Tous les cinq sont morts après que l’engin ait subi ce que les garde-côtes américains ont qualifié d' »implosion catastrophique » dans les profondeurs de l’océan.

« Et si tout cela n’était qu’une couverture ? » a demandé un jeune utilisateur de TikTok, faisant référence à une couverture médiatique complète sur le submersible.

« Y a-t-il quelque chose dans les coulisses que nous ne voyons pas ? » a-t-il ajouté, colportant un autre complot infondé dans une vidéo qui a accumulé plus de 4,2 millions de vues.