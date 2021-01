Vivaldi est un navigateur Web basé sur Chromium développé par Jon Stephenson von Tetzchner, co-fondateur d’Opera et ancien PDG d’Opera Software. Le navigateur Web moins connu publie maintenant sa version 3.6 avec une nouvelle fonctionnalité originale appelée Piles d’onglets à deux niveaux. Tab Stacks est la fonctionnalité qui permet à Vivaldi de regrouper et de gérer plusieurs balises ensemble. Avec les piles d’onglets à deux niveaux, les onglets empilés sont affichés dans une deuxième barre d’onglets.

Vivaldi dit que la nouvelle fonctionnalité a permis une nouvelle façon d’afficher et de gérer les onglets sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. Le déploiement en masse intervient après l’introduction de la fonctionnalité à titre expérimental en décembre 2020, mais les utilisateurs peuvent désormais utiliser officiellement deux niveaux d’onglets, dans le but de rationaliser le travail de ceux qui travaillent encore à domicile. Pour créer des piles d’onglets à deux niveaux, les utilisateurs doivent maintenir la touche Commande ou Windows, puis sélectionner les onglets de leur choix dans une pile, puis cliquer avec le bouton droit pour sélectionner « Nouvelle pile d’onglets » dans le menu déroulant.

Les piles d’onglets sont séparées par un contour blanc et un clic sur la pile d’onglets nouvellement formée sur Vivaldi révélera la deuxième rangée d’onglets nichés à l’intérieur du pieu. Ces piles peuvent également être renommées et fermées en même temps lorsque les utilisateurs font un clic droit sur un certain niveau.

[name]Avec les piles d’onglets à deux niveaux, chaque pile peut fonctionner comme un espace de travail visuellement distinct pour le nombre de projets liés au navigateur qu’un utilisateur peut avoir en même temps.[/name] Vivaldi permet également aux utilisateurs de mettre des onglets sur les côtés et en bas de la fenêtre du navigateur, et les nouvelles piles d’onglets à deux niveaux présenteront également ces orientations.