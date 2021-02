Microsoft Edge fait partie des navigateurs Web les plus utilisés aux côtés de Google Chrome, Apple Safari et Mozilla Firefox. Compte tenu de sa stature, une telle plate-forme hébergeant du contenu piraté poserait pas mal de problèmes pour Microsoft et la partie impliquée dont le contenu a été dupliqué à tort. Ce dernier se trouve maintenant être Nintendo, et la débâcle concerne des jeux classiques et des émulateurs qui sont apparemment disponibles sur le navigateur Microsoft Edge, via ses extensions.

Selon un rapport de The Verge, le magasin d’extensions de navigateur Microsoft Edge a apparemment hébergé des copies d’un certain nombre de jeux classiques, notamment Super Mario Bros, Mario Kart 64, Pac-Man, Tetris, différentes versions de Sonic the Hedgehog et Minecraft de Microsoft. Alors que les navigateurs proposant des jeux classiques auxquels vous pouvez jouer pendant une brève pause du travail sur votre ordinateur portable professionnel non destiné aux jeux semblent être une très bonne idée, le problème ici est que ni Microsoft ni Nintendo n’ont officiellement proposé aucun de ces jeux et leurs -les émulateurs de plate-forme de navigateur, créant ainsi un conflit en termes de piratage de contenu.

Microsoft, après avoir été informé de l’incident, semble supprimer bon nombre de ces ports de jeu non officiels. Cependant, News18 peut confirmer indépendamment qu’il existe encore de nombreux autres jeux classiques sur le navigateur Microsoft Edge. Par exemple, un port non officiel de Temple Run est toujours disponible sur le magasin d’extensions Edge, mais nous pensons qu’il ne le restera pas trop longtemps – maintenant que Microsoft a commencé à sévir contre ces jeux. Un port plutôt aléatoire d’un jeu Mario reste également sur le magasin d’extensions Edge, avec une note moyenne de 3 étoiles sur 5.

Les navigateurs prenant en charge les jeux dans la fenêtre via des extensions sont une excellente idée nouvelle, mais le problème du piratage n’est pas la bonne voie à suivre. Nintendo, pour sa part, est généralement assez difficile en termes de répression du contenu piraté, et The Verge déclare que Microsoft et Nintendo ont déclaré individuellement qu’ils examinaient ce problème. Pour le moment, nous sommes presque sûrs que si certains de ces jeux sont déjà installés en tant qu’extensions, ils seront rendus inutilisables dans un proche avenir.