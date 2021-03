JioPages dispose également d’un gestionnaire de téléchargement intégré pour accéder à toutes les données téléchargées, et d’un onglet de gestion des signets et de l’historique pour accéder facilement à vos pages Web et sites favoris, et / ou supprimer votre historique de navigation, ce qui revient à vous en remettre la confidentialité. JioPages sur Android TV est disponible en téléchargement pour les utilisateurs du monde entier dès maintenant.

Le navigateur JioPages sur Android TV propose une section de contenu vidéo organisée avec plus de 10000 vidéos dans 20 catégories. Le navigateur TV prend également en charge huit langues vernaculaires, dont l’hindi, le marathi, le tamoul, le gujarati, le télougou, le malayalam, le kannada et le bangla. Le choix d’une langue régionale sur JioPages personnalisera également le fil d’actualité du navigateur et proposera aux utilisateurs du contenu dans ces langues indiennes locales. JioPages dispose également de deux modes de navigation: un mode par défaut standard et un deuxième mode de navigation privée, appelé Incognito.

