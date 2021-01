Le navigateur Brave bénéficie d’une prise en charge native pour Apple MacBook Air 13, MacBook Pro 13 et Mac mini avec processeur Apple M1, avec sa dernière mise à jour. Le navigateur axé sur la confidentialité basé sur Chromium obtient également des gains de performances avec la version 1.18.77, a annoncé la société sur son canal officiel. Récemment, Firefox et Google Chrome ont également reçu le support natif d’Apple Silicon. Pour le moment, l’équipe Microsoft Edge teste toujours le support M1 dans son canal de publication Canary.

Un développeur d’entreprise sur Twitter a déclaré que les utilisateurs de Mac Apple équipés de M1 qui exécutaient le navigateur Brave via le mode d’émulation Rosetta doivent mettre à jour l’application pour profiter des dernières fonctionnalités. L’utilisateur peut obtenir la dernière version sur le site Web de l’entreprise ou sur le Mac Apple App Store. De plus, selon le journal des modifications, le Brave v1.18.77 corrige les problèmes connus avec son panneau de récompenses. Les utilisateurs qui n’ont pas pu lire le contenu HBO Max en raison de l’erreur «kVideoPlaybackQuality» sur le navigateur reçoivent également un correctif. La société corrige une erreur qui désactivait la lecture vidéo sur le site Web IMDB.

Le navigateur de navigateur basé sur Chromium, connu pour bloquer les publicités et les trackers par défaut, a récemment déployé un lecteur de nouvelles intégré. La fonctionnalité Brave Today est disponible pour le client Web et l’application pour Android et iOS. La société affirme que son lecteur de nouvelles classe les histoires localement pour l’utilisateur à partir de centaines de flux RSS populaires à l’aide d’un algorithme qui pèse plusieurs facteurs, y compris l’historique du navigateur de l’utilisateur et la date de publication de l’article. « Ce flux est conçu pour aider les gens à découvrir de nouveaux contenus intéressants tout au long de la journée tout en respectant la vie privée de l’utilisateur », a ajouté la société. Dans le cas des utilisateurs utilisant son nouveau CDN privé, le lecteur récupère de manière anonyme les flux RSS qui ne laisseraient aucune trace de données à des tiers à collecter ou à suivre.

Brave dit que son navigateur comptait environ 7,4 millions d’utilisateurs actifs par jour, en novembre 2020. Comme mentionné, Apple Mac avec processeur M1 a également reçu récemment un support natif de Mozilla Firefox et Google Chrome.